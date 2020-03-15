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    • 23.03.2020 16:08
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    Çalışırken verilen aile yardımı ödemesinin emeklilikte de sürmesi gündemde

    Emeklilerin yüzünü güldürecek olan emekliye aile yardımı konusu gündemi meşgul eden konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte emekliye aile yardımı konusu le ilgili detaylar... Milyonlarca emekli ocak ayında aldığı zamla birlikte yeni maaşlarına kavuştu. Emekliler için bugünlerde yeni ler gündemde. Milyonlarca kişiye emekli maaşı yanında ek gelir olarak aile yardımı verilmesi gündemde.

    Emekliye ek gelir müjdesi! İşte detaylar

    Ülkemizde emeklilere pek çok farklı yardım sunulmaktadır. Emekli maaşının yanı sıra promosyon, emeklilere ikramiye gibi ödemeler de yapılmaktadır. Devlet tarafından yapılan son düzenlemelerde emeklilere aile yardımları da gündeme gelmiş bulunmakta.

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    TÜED NE DİYOR?

    TÜED Başkanı Kazım Ergün, kamu çalışanları ile toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin farklı miktarlarda aile yardımı aldığını belirterek, "Çalışırken ödenen bu para, emekli olunduğunda kesiliyor. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini istiyoruz" dedi.

    MEMURUN GÖZÜ KPDK'DA

    Konfederasyonlar da aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini toplu sözleşme masasına taşımıştı.

    Konunun Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda da ele alınıp karara bağlanması bekleniyor.
    Memurlara halen çalışmayan eş için 332 lira, çocuklar için ise 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 lira ödeniyor.

    Eğer talep hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli 405,04 lira aile yardımı alabilecek.

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