Babanızdan maaş alabileceğinizi biliyor musunuz?

2020 yılının ilk çeyreğinde ekonomik kalemler yeniden düzenlendi. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından başta asgari ücret olmak üzere, emekli aylıkları ve memur maaşlarına zam yapıldı. Eşi vefat eden ya da boşanmış kadınlar ile yetim çocuklar için bağlanan sosyal yardımlarda enflasyon oranından nasibini alarak arttırıldı.