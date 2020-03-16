2020 yılının ilk çeyreğinde ekonomik kalemler yeniden düzenlendi. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından başta asgari ücret olmak üzere, emekli aylıkları ve memur maaşlarına zam yapıldı. Eşi vefat eden ya da boşanmış kadınlar ile yetim çocuklar için bağlanan sosyal yardımlarda enflasyon oranından nasibini alarak arttırıldı.
Babanızdan maaş alabileceğinizi biliyor musunuz?
Dul ve yetim aylığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın ve çocukları korumaya yönelik olarak düzenlenmiş sosyal bir haktır. Eşinden boşanmış ya da eşi vefat eden dul kadınlar ile yetim kalmış çocukların hayatlarını devam ettirebilmesi için sağlanan maddi destek için ilgili bakanlık ve kurum tarafından şartlar belirlenmiştir.
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