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3 bin 600 günle yani 10 yıl ile emekli olabileceğinizi biliyor muydunuz?

Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilirler. Daha geç sigortalı olanların da 10 yılla, yani 3.600 günle emekli olma hakkı var. Ancak bunun için yalnızca 3 bin 600 prim günü yeterli değil. Aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusudur.

  • SGK
  • 26.02.2020 09:47
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 18:11
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10 yıl çalışıp 'yaştan emekli' olabilirsiniz

3 bin 600 günle yani 10 yıl ile emekli olabileceğinizi biliyor muydunuz? Çalışanlar işe girdikten birkaç yıl sonra ne zaman emekli olacaklarını hesaplamaya başlarlar. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı şartının birlikte sağlanması gerekiyor.

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