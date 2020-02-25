3 bin 600 günle yani 10 yıl ile emekli olabileceğinizi biliyor muydunuz? Çalışanlar işe girdikten birkaç yıl sonra ne zaman emekli olacaklarını hesaplamaya başlarlar. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı şartının birlikte sağlanması gerekiyor.

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