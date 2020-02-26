SSK, SGK ve Bağkur primi ödemeden emekli olabilirsiniz!

SGK sigorta primi ödenmeyen birçok kişiye emeklilik imkanı sağlayan isteğe bağlı sigorta için prim ödemesi ne kadardır? İsteğe bağlı emeklilik başvurusu belgeleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince kabul edilir. Başvurular bu kuruma yapılır. İsteğe bağlı emeklilik başvurusu için kuruma gidilirken, nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus cüzdanı aslını götürmek gerekir.
Emekli Olamayanların 1500 TL Alması Çok Basit
İsa Karakaş, ''Emekli olamayanların 1500 TL alması çok basit'' başlıklı yazısında önemli mevzulara değindi.İşte Karakaş'ın yazısı Emeklilik, hanım-erkek her insanın en büyük beklentisi. Ancak SGK'dan emekli olmak için uzun yıllar çalışmak gerekiyor.
Ayrıca çalışılan tüm sürelere ilişkin primlerin de SGK hesabına yatması ve yaş şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.Çalışmadan emekli olmak için ise kendi primlerini isteğe bağlı olarak yatırmak isteyenlerin bugünkü asgari ücret üzerinden hesapladığımızda her ay 649,44 TL olmak üzere 25 yıl prim karşılığı 194.832 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.
Sigortasız ve karşılıksız emeklilik
Hiç çalışmanız yoksa daha doğrusu SSK, Bağ-Kur yahut Emekli Sandığı priminiz yoksa veya emeklilik için kafi primlerinizin olmaması nedeniyle SGK'dan emekli olamıyorsanız üzülmeyin bunun da yolu var. 65 yaşına gelmiş iseniz kadın-erkek fark etmiyor her 3 ay için devletten karşılıksız 1500 TL almanız çok rahat.Nüfus cüzdanı ile başvurmak yeterli (takvim.com.tr) tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından yararlanmak için resmî ikametgâhınızın bulunmuş olduğu il/ilçe sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir istekçe ile T.C. Kimlik numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız yeterli.
Başvurunuz üzerine; Türk vatandaşı olmanız ve 65 yaşını doldurup doldurmadığınız, Kendiniz ve eşiniz dikkate alınmak suretiyle fert başına düşen ortalama aylık geliriniz, (asgari ücretin aylık net meblağının 1/3'ünden) 801,5 TL'den az ise, 1. Yaş aylığı bağlanacaktır. Hâlen 3 ayda bir toplu ödeme şeklinde yapılmaktadır. Hâlen 784,64 TL olarak 3 ayda bir yapılan bu ödeme "poşet Kanun"la birlikte 1500 TL olacaktır. Sağlıktan bedava yaralanma imkânı da olacak torba Kanun, hükûmet tarafından verildiğinden çok yakında kanunlaşacaktır. Dolayısıyla emekli olamayan 65 yaşını doldurmuş yurttaşlar aslabir SGK primi dahi ödemeden her 3 ayda bir toplu olarak 1500 TL alma fırsatı yakalamış olacaktır. 3 ayda bir toplu olarak 1500 TL almanın yanı sıra herhangi bir genel sağlık sigortası primi yatırmadan ayrıca SGK'nın sıhhat yardımlarından da yaralanma imkânına kavuşacaklardır.
Nüfus cüzdanı ile başvurmak kafi Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından yararlanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız yeterli. Başvurunuz üzerine; Türk vatandaşı olmanız ve 65 yaşını doldurup doldurmadığınız, Kendiniz ve eşiniz dikkate alınmak suretiyle birey başına düşen averaj aylık geliriniz, (asgari ücretin aylık net meblağının 1/3'ünden) 801,5 TL'den azca ise, 1. Yaş aylığı bağlanacaktır.Hâlen 3 ayda bir toplu ödeme şeklinde yapılmaktadır. Hâlen 784,64 TL olarak 3 ayda bir meydana getirilen bu ödeme "torba Kanun"la birlikte 1500 TL olacaktır. Sağlıktan bedava faydalanma imkânı da olacak poşet Kanun, (takvim.com.tr)hükûmet tarafından verildiğinden çok yakında kanunlaşacaktır. Dolayısıyla emekli olamayan 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar alabilir.
SGK primi dahi ödemeden her 3 ayda bir toplu olarak 1500 TL alma fırsatı yakalamış olacaktır. 3 ayda bir toplu olarak 1500 TL almanın yanı sıra herhangi bir genel sıhhat sigortası primi yatırmadan ek olarak SGK'nın sağlık yardımlarından da yaralanma imkânına kavuşacaklardır.Nüfus cüzdanı ile başvurmak kafi Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir istekçe ile T.C. Kimlik numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız yeterli.