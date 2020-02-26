SSK, SGK ve Bağkur primi ödemeden emekli olabilirsiniz!

Emekli Olamayanların 1500 TL Alması Çok Basit

İsa Karakaş, ''Emekli olamayanların 1500 TL alması çok basit'' başlıklı yazısında önemli mevzulara değindi.İşte Karakaş'ın yazısı Emeklilik, hanım-erkek her insanın en büyük beklentisi. Ancak SGK'dan emekli olmak için uzun yıllar çalışmak gerekiyor.

Ayrıca çalışılan tüm sürelere ilişkin primlerin de SGK hesabına yatması ve yaş şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.Çalışmadan emekli olmak için ise kendi primlerini isteğe bağlı olarak yatırmak isteyenlerin bugünkü asgari ücret üzerinden hesapladığımızda her ay 649,44 TL olmak üzere 25 yıl prim karşılığı 194.832 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.