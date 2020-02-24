2020 SGK prim ücretleri: Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Doğum ve askerlik borçlanma ücreti ne kadar?
Türkiye'de 13 milyon kişi devletten emeklilik aylığı alıyor. Emekli olmak için 7200 gün SGK primi gerekiyor. Ayrıca yaş şartını da tamamlamak gerekiyor. Türkiye'de milyonlarca erkek için emeklilik yaş şartı 60, kadınlarda ise 58 olarak görülüyor. Yaş, prim günleri ve sigortalılık zamanı gibi temel şartların arandığı emeklilik için en çok merak edilen ise yaş sınırıdır. Kadın ve erkeklerde farklılık gösteren yaş sınırı şartı özellikle prim günlerini doldurmuş ama emeklilik için yaşı bekleyen erkekler tarafından son dönemlerde sık sık aranmaktadır. Peki, erkekler için emeklilik yaşı kaç? 4A (SSK) ya da 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan çalışan erkeklerde yaş sınırı değişir mi? İşte sigorta başlangıç tarihleri baz alınarak oluşturulan yaş sınırı şartı hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz haberimizin detayları…
Erken emeklilik için borçlanma yoluna gidilebiliyor. Kadınlar doğum, erkekler ise askerlik yıllarını borçlanabiliyor. Borçlanma ödemeleri ile emeklilik primi tamamlanıyor ve devletten aylık alınabiliyor. Toplu ödeme ile emekliliği öne çekmek büyük avantajlar sağlıyor. Ancak her yıl asgari ücret zammı oranınca SGK prim ödemeleri de zamlanıyor. Bu yıl da SGK prim ücretleri yüzde 15 arttı. Emekli olmak isteyenler borçlanma ücretlerini araştırıyor. Peki, doğum ve askerlik borçlanma ücreti ne kadar? İşte 2020 SGK prim ücretleri...
YIPRANMA PAYI NEDİR?
Mevcut durumda Türkiye'de 18 meslekte yıpranma payı bulunuyor. Yıpranma payı ile çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda "fiili hizmet zammı" olarak geçen yıpranma payı ile çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer mesleklerden daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor.
Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.
Türkiye'de 18 grup çalışan için fiili hizmet süresi zammı uygulanıyor. Bunlar, kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, TSK'da, Emniyet'te, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda, basın ve gazetecilikle, TRT'de görev yapanlarla TBMM'de yasama organı statüsünde çalışanlar.
Basında yer alan iddialara göre sağlık sektöründe çalışan kişilere de yıpranma payı geliyor. Buna göre; sağlık personelleri ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.