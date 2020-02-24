3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz! Peki ama nasıl?

Çalışanlar için erken emeklilik oldukça önemlidir. Bu anlamda işimize çok yarıyacak bir makale hazırladı. Bu anlamda haberimizde 3,5 yıl erken emekli olma şartlarını ve müjdesini verdik. Herhangi bir işte çalışmayan için emekli aylığı bağlatmak için 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalar Bağ-kur kapsamında değerlendirme kararı almıştı. Detaylar takvim.com.tr'de

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