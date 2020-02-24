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3.5 yıl ! Peki ama nasıl?

sistemi kapsamında değişiklik yapıldığını ilk olarak sizlere duyurmuştuk. 2008 öncesinde , Bağ-kur veya kapsamında isteğe bağlı emekli olunabiliyordu. Bu bağlamda binlerce kişiye 3.5 yıl erken emekli olabilme müjdesi geldi. Emekli olmak 3.5 yıl müjdesi geldi. Peki binlerce kişi 3.5 yıl erken nasıl emekli olacak. 3.5 yıl erken emekli olmak için şartlar neler? 3.5 Yıl erken emeklilik şartı nedir ve nasıl olur? Normal şartlarda ne zaman emekli olurum? Detaylar takvim.com.tr'de

  • SGK
  • 25.02.2020 10:05
  •  - 
  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:49
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3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz! Peki ama nasıl?

Çalışanlar için erken emeklilik oldukça önemlidir. Bu anlamda işimize çok yarıyacak bir makale hazırladı. Bu anlamda haberimizde 3,5 yıl erken emekli olma şartlarını ve müjdesini verdik. Herhangi bir işte çalışmayan için emekli aylığı bağlatmak için 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalar Bağ-kur kapsamında değerlendirme kararı almıştı. Detaylar takvim.com.tr'de

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