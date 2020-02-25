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    • 09.03.2020 17:20
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    Devlet tarafından vatandaşları farklı destekler veriliyor! ile hemen öğrenin

    Devlet tarafından vatandaşları farklı destekler veriliyor. Bu destekler kapsamında ödeme yapılıyor. Ayrıca bu ödeme için ile sorgulama yapabilirsiniz.

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    Evde bakım aylığı Devletin özel bakım gerektiren vatandaşlara sağladığı her ay düzenli olarak ödenen bir maaş türüdür. Bu maaşın verilmesinin amacı, maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın evde bakım maaşı sayesinde kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Devlet, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor.

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    Haberler Ekonomi Devlet tarafından vatandaşları farklı destekler veriliyor! SMS ile hemen öğrenin
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