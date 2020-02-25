Bu yıl erken emeklilik bekleyenler için güzel haberler gelebilir. Eğer bu kritere uyan olursa 1 milyon kişi emekli olabilir. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik sistemi değişmiştir. Eski sisteme göre 18 yaş SGK işe başlama tarihi olarak alındığında kadınlar 20 yıl ve 5000 gün prim ödeme ile erkekler 25 yıl 5000 bin gün prim ödemesi ile emekli olabileceklerdi. 4447 nolu yasanın yürürlüğe girmesiyle sigorta sürelerine yaş sınırı eklenmiştir. aynı dönemde siyasi partilerden bazıları Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuş sa da yasa iptal edilmedi ancak kademeli emeklilik düzenlemesi getirildi. Detaylar takvim.com.tr'de

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