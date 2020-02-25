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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 09:40
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    • 26.02.2020 09:40
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    müjdesi! Bu yıl kriterlere uyan 1 milyon kişi emekli olabilecek!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine oluşturulan komisyon ve sunulan rapor doğrultusunda yazılanlar gerçekleşirse 1 milyon kişi 2020 senesinde emekli olabilecek. Detaylar takvim.com.tr'de. Emekli olacağı yaştan neredeyse 10 yıla ve üzeri farklı bir tarihte emekli olunması büyük mağduriyet yaratmıştır. Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5 milyon 404 bin 914 kişidir. Ancak yasanın çıkmasıyla bu kadar kişinin emekli olması mümkün değildir. Stajyer olarak işe başlayanların işe giriş tarihleri yasa öncesi olsa da emeklilik hakkı elde edemezler. Bu hesap ile EYT yasası değiştiğinde emekli olacakların sayısı 1 milyon kişiye yakın olacak ve yıllık 'ya maliyeti 14 milyar 200 milyon civarında olacaktır.

    Bu yıl kriterlere uyan 1 milyon kişi emekli olabilecek!

    Bu yıl erken emeklilik bekleyenler için güzel haberler gelebilir. Eğer bu kritere uyan olursa 1 milyon kişi emekli olabilir. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik sistemi değişmiştir. Eski sisteme göre 18 yaş SGK işe başlama tarihi olarak alındığında kadınlar 20 yıl ve 5000 gün prim ödeme ile erkekler 25 yıl 5000 bin gün prim ödemesi ile emekli olabileceklerdi. 4447 nolu yasanın yürürlüğe girmesiyle sigorta sürelerine yaş sınırı eklenmiştir. aynı dönemde siyasi partilerden bazıları Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuş sa da yasa iptal edilmedi ancak kademeli emeklilik düzenlemesi getirildi. Detaylar takvim.com.tr'de

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