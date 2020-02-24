Emeklilerin promosyon ödemesi yaklaşıyor. Bu bağlamda 3 bin lira emekli maaşından az alıyorsanız bu haberimiz tam size göre. 2020 yılında Vakıfbank tarafından emekli maaşı alan ve alacaklara verilecek promosyon tutarları açıklandı.

Vakıfbank tarafından emekli maaşı promosyon duyurusunda, "Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlanmıştır. " denildi. Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor.

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