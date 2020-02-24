Emeklilere 1 ay içinde 2 bin 500 lira ödeme yapılacak!

Emekliler için promosyon ödemesi yaklaşıyor. Bu sene yeni eski tüm emeklilerin alacağı ücretler aşağı yukarı belli oldu. Emekli vatandaşlar 1 ay içinde maaşlarına ek olarak ödeme alacaklar. Emekli vatandaşlar tercih ettikleri bankalar aracılığı ile ek ödemelerini alacaklardır. Emekliler seçilen bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek promosyondan yararlanabileceklerdir.

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