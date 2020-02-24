Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.02.2020 09:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2020 17:33
    ABONE OL

    Emeklilere 1 ay içinde 2 bin 500 lira ödeme yapılacak!

    Emekli maaşı alan vatandaşlar 1 ay içinde ödemelerini alacaklar. Buna göre emekliler maaşlarına ek bir ödeme almış olacak. Bu bağlamda ların promosyon tutarları belli oldu. SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti.

    Emeklilere 1 ay içinde 2 bin 500 lira ödeme yapılacak!

    Emekliler için promosyon ödemesi yaklaşıyor. Bu sene yeni eski tüm emeklilerin alacağı ücretler aşağı yukarı belli oldu. Emekli vatandaşlar 1 ay içinde maaşlarına ek olarak ödeme alacaklar. Emekli vatandaşlar tercih ettikleri bankalar aracılığı ile ek ödemelerini alacaklardır. Emekliler seçilen bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek promosyondan yararlanabileceklerdir.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Emeklilere 1 ay içinde 2 bin 500 lira ödeme yapılacak!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri