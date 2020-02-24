Kadınlar 38 erkekler 43 yaşında emekli olabilecek! Mecliste görüşülecek

Kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emekli olabilecek mi? Sorusu milyonlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Bu anlamda bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

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