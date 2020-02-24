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    • 08.03.2020 15:46
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    Kadınlar 38 erkekler 43 yaşında emekli olabilecek! Mecliste görüşülecek

    Çalışan erkek ve kadınların en büyük hayali erken emekli olabilmektir. Bu bağlamda emeklilik yaşı hem erkeklere hem kadınlar için yüksek bulunuyor. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Devlet sı Avrupa ülkelerinin seviyesine çekiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar emeklilik yaşının düşürülmesini talep ediyor.

    Kadınlar 38 erkekler 43 yaşında emekli olabilecek! Mecliste görüşülecek

    Kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emekli olabilecek mi? Sorusu milyonlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Bu anlamda bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

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