Kadınlar 38 erkekler 43 yaşında emekli olabilecek! Mecliste görüşülecek

Kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emekli olabilecek mi? Sorusu milyonlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Bu anlamda bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.