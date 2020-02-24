Memur, emekli ve işçi maaşları için yeni düzenleme kapıda. Bu bağlamda maaşlarda yeni dönem yaşanacak ve kimlerin maaşı artacak? Sorusu yanıt bulacak. Emeklilik Gözetim Merkezi başkanı Fırat Kuruca, Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesinde bir panelde, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında bilgi verdi. Düzenlemelerin sürdüğünü ifade eden Kuruca, yeni sistemde tüm maaşları etkileneceğini dile getirdi.

Memur, İşçi ve Emekliler için maaş sistemi değişiyor. Peki kim ne kadar maaş alacak. Yeni sistem nasıl olacak. Bu sistem karlı mı zararlı mı olacak. Şu an çalışanlar, memurlar ve mevcut emekliler için yeni maaş hesaplama ve detayları geldi.

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