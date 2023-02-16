Yıldızlı destek! Madonna, Metallica, ROWW...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için pek çok yabancı şarkıcı ve oyuncu da sosyal medya hesaplarında Türkiye'ye destek mesajlarını paylaşıyor.
ABD'li sanatçı Madonna, 18.8 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından depremzedeler için yardım çağrısı yaptı. Paylaşımında deprem sonrası çekilmiş çeşitli fotoğraflara yer veren sanatçı, bağış çağrısı yaparak "Herkes Sevgililer Günü'nde aşk hakkında konuşuyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ile Suriye'ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Evlerini, işlerini, sevdiklerini kaybeden o kadar çok insan var ki. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!" ifadelerini kullandı.
EFSANE HAREKET
MERKEZ üssü Kahramanmaraş olan asrın felaketi, sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı derinden etkiledi. Metal müziğin efsane gruplarından Metallica da felakete kayıtsız kalmadı. Metallica'nın "All Within My Hands" adlı vakfı, Türkiye ve Suriye'deki yardım çalışmaları için 250 bin dolar bağışladı. Vakfın Twitter sayfasından yapılan açıklamada, yaşananlardan duyulan üzüntü şu cümlelerle dile getirildi: "Türkiye'nin güneyindeki ve Suriye'nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz."
'YANINIZDAYIZ'
DEPREMLERİN ülkemizde ve Suriye'de yarattığı büyük felakete karşı duyarsız kalmayan dünyaca ünlü isimlerden biri de Vin Diesel oldu. Dünyaca ünlü oyuncu, Türkiye ve Suriye'ye destek mesajı yayınlayarak ROWW'un çalışmalarına dikkat çekti. Diesel, kişisel Instagram sayfasından, Hızlı ve Öfkeli serisindeki rol arkadaşı ve dostu Paul Walker ile olan bir fotoğrafıyla birlikte "Türkiye ve Suriye'ye dualar gönderiyoruz... Yanınızdayız!" notunu paylaştı. Mesajın devamında ise "İhtiyacı olanlara sürekli şefkat gösterdiği için ROWW ile gurur duyuyorum" dedi.
ABD'li sanatçı Madonna, 18.8 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından depremzedeler için yardım çağrısı yaptı. Paylaşımında deprem sonrası çekilmiş çeşitli fotoğraflara yer veren sanatçı, bağış çağrısı yaparak "Herkes Sevgililer Günü'nde aşk hakkında konuşuyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ile Suriye'ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Evlerini, işlerini, sevdiklerini kaybeden o kadar çok insan var ki. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!" ifadelerini kullandı.
EFSANE HAREKET
MERKEZ üssü Kahramanmaraş olan asrın felaketi, sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı derinden etkiledi. Metal müziğin efsane gruplarından Metallica da felakete kayıtsız kalmadı. Metallica'nın "All Within My Hands" adlı vakfı, Türkiye ve Suriye'deki yardım çalışmaları için 250 bin dolar bağışladı. Vakfın Twitter sayfasından yapılan açıklamada, yaşananlardan duyulan üzüntü şu cümlelerle dile getirildi: "Türkiye'nin güneyindeki ve Suriye'nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz."
'YANINIZDAYIZ'
DEPREMLERİN ülkemizde ve Suriye'de yarattığı büyük felakete karşı duyarsız kalmayan dünyaca ünlü isimlerden biri de Vin Diesel oldu. Dünyaca ünlü oyuncu, Türkiye ve Suriye'ye destek mesajı yayınlayarak ROWW'un çalışmalarına dikkat çekti. Diesel, kişisel Instagram sayfasından, Hızlı ve Öfkeli serisindeki rol arkadaşı ve dostu Paul Walker ile olan bir fotoğrafıyla birlikte "Türkiye ve Suriye'ye dualar gönderiyoruz... Yanınızdayız!" notunu paylaştı. Mesajın devamında ise "İhtiyacı olanlara sürekli şefkat gösterdiği için ROWW ile gurur duyuyorum" dedi.