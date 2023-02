Yıldızlı destek! Madonna, Metallica, ROWW...

felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için pek çok yabancı şarkıcı ve oyuncu da sosyal medya hesaplarında Türkiye'ye destek mesajlarını paylaşıyor.ABD'li sanatçı Madonna, 18.8 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından depremzedeler için yardım çağrısı yaptı. Paylaşımında deprem sonrası çekilmiş çeşitli fotoğraflara yer veren sanatçı, bağış çağrısı yaparakifadelerini kullandı.üssü Kahramanmaraş olan asrın felaketi, sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı derinden etkiledi. Metal müziğin efsane gruplarından Metallica da felakete kayıtsız kalmadı. Metallica'nın " All Within My Hands " adlı vakfı, Türkiye ve Suriye 'deki yardım çalışmaları için 250 bin dolar bağışladı. Vakfın Twitter sayfasından yapılan açıklamada, yaşananlardan duyulan üzüntü şu cümlelerle dile getirildi: "Türkiye'nin güneyindeki ve Suriye'nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz."ülkemizde ve Suriye'de yarattığı büyük felakete karşı duyarsız kalmayan dünyaca ünlü isimlerden biri de Vin Diesel oldu. Dünyaca ünlü oyuncu, Türkiye ve Suriye'ye destek mesajı yayınlayarak ROWW'un çalışmalarına dikkat çekti. Diesel, kişisel Instagram sayfasından, Hızlı ve Öfkeli serisindeki rol arkadaşı ve dostu Paul Walker ile olan bir fotoğrafıyla birlikte "Türkiye ve Suriye'ye dualar gönderiyoruz... Yanınızdayız!" notunu paylaştı. Mesajın devamında ise "İhtiyacı olanlara sürekli şefkat gösterdiği için ROWW ile gurur duyuyorum" dedi.