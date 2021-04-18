Türkiye'de sporun birçok dalında söz sahibi olan kadınlar, hipodromlardaki yerlerini de aldı. Aralarında eczacı, şarkıcı, veteriner, milletvekili hatta ev hanımı bile olan kadınlar; yarış atı yetiştiriciliğine gönül verdi. Daha çok İngiliz atını tercih eden kadınlar arasında birçok ünlü isim de bulunuyordu. Sibel Can, Işın Karaca ve Deniz Akkaya gibi isimler, sahibi oldukları yarış atlarını sattı.
Eskiden 10'a yakın atı olan İdil Atakol da tüm taylarını elden çıkardı.
ATLARI KAZANIYOR
Halen elinde iki yarış atı olan oyuncu Yasemin İlbey ise kızı Eylül'ü de bir yarış atı sahibi yaptı. Cemiyet hayatı da sadece binicilikle değil yarış atı yetiştiriciliğiyle ilgilenmekten geri kalmadı. Birçok yarış atı sahibi sosyetikler arasında Nancy Kibar, herkese fark attı.
At sahibi olma konusunda dört nala koşan sosyetik güzelin tam 21 yarış atı var. Dört yarış atı aktif olarak hipodroma çıkan Kibar, Tagor isimli atıyla bu sene içerisinde 38.400 TL ikramiye kazandı. Nancy Kibar'ı bir diğer yarış atı Despina da sahibine bu yıl içerisindeki yarışlarda tam 221.275 TL'lik ikramiye kazandırdı. 'Hipodromun sultanları' denilince ilk akla gelenler ise kuşkusuz Atman Ailesi'nin kadınları geliyor.