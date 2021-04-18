Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hipodromun sultanları!

    Hayatın her alanında başarılarıyla alkışlanan kadınlar, hipodroma çıktı. At yarışı dünyasında dört nala koşan kadınlar arasında kuşkusuz Atman Ailesi’nin fertleri başı çekiyor. Onları 21 atla sosyetik izliyor.

    Hipodromun sultanları

    Türkiye'de sporun birçok dalında söz sahibi olan kadınlar, hipodromlardaki yerlerini de aldı. Aralarında eczacı, şarkıcı, veteriner, milletvekili hatta ev hanımı bile olan kadınlar; yarış atı yetiştiriciliğine gönül verdi. Daha çok İngiliz atını tercih eden kadınlar arasında birçok ünlü isim de bulunuyordu. Sibel Can, Işın Karaca ve Deniz Akkaya gibi isimler, sahibi oldukları yarış atlarını sattı.



    Eskiden 10'a yakın atı olan İdil Atakol da tüm taylarını elden çıkardı.

    ATLARI KAZANIYOR
    Halen elinde iki yarış atı olan oyuncu Yasemin İlbey ise kızı Eylül'ü de bir yarış atı sahibi yaptı. Cemiyet hayatı da sadece binicilikle değil yarış atı yetiştiriciliğiyle ilgilenmekten geri kalmadı. Birçok yarış atı sahibi sosyetikler arasında Nancy Kibar, herkese fark attı.



    At sahibi olma konusunda dört nala koşan sosyetik güzelin tam 21 yarış atı var. Dört yarış atı aktif olarak hipodroma çıkan Kibar, Tagor isimli atıyla bu sene içerisinde 38.400 TL ikramiye kazandı. Nancy Kibar'ı bir diğer yarış atı Despina da sahibine bu yıl içerisindeki yarışlarda tam 221.275 TL'lik ikramiye kazandırdı. 'Hipodromun sultanları' denilince ilk akla gelenler ise kuşkusuz Atman Ailesi'nin kadınları geliyor.



        Lale Ataman - Zeynep Atman

        Lale Atman'ın TJK'da kayıtlı at sayısı tam 47… Atlarının üçü bu sene içerisinde yarışlarda koşan Lale Hanım, toplam 251.800 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.


        Esra Atman

        Kendi adına kayıtlı 30 yarışı olan ailenin diğer üyesi Esra Atman da bu yıl içerisinde koşan Giant Dream isimli atı sayesinde 88 bin TL'lik ikramiye kazandı. 38 yarış atı bulunan Zeynep Atman da bu sene yarışlara katılan iki atıyla 42 bin TL'nin sahibi oldu. Atman Ailesi'nin bir diğer üyesi Meral Atman'ın da kendi adına kayıtlı 17 atı bulunuyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Saklambaç Hipodromun sultanları!