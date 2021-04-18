Hipodromun sultanları!



Esra Atman



Kendi adına kayıtlı 30 yarışı olan ailenin diğer üyesi Esra Atman da bu yıl içerisinde koşan Giant Dream isimli atı sayesinde 88 bin TL'lik ikramiye kazandı. 38 yarış atı bulunan Zeynep Atman da bu sene yarışlara katılan iki atıyla 42 bin TL'nin sahibi oldu. Atman Ailesi'nin bir diğer üyesi Meral Atman'ın da kendi adına kayıtlı 17 atı bulunuyor.







