Askerlik sınıflandırma sonuçları 2025 e-Devlet sorgulama ekranı: MSB askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Ağustos sevk ve celp tarihleri

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2025 05:59

Fotoğraflar: AA

📌 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

MSB tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.