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Askerlik sınıflandırma sonuçları 2025 e-Devlet sorgulama ekranı: MSB askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Ağustos sevk ve celp tarihleri

Ağustos 2025 celp dönemi yaklaşırken, binlerce asker adayı 'Askerlik yerleri açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama, askerlik sınıflandırma sonuçlarını bekleyenler için netlik kazandırdı.

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Askerlik sınıflandırma sonuçları 2025 e-Devlet sorgulama ekranı: MSB askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Ağustos sevk ve celp tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin merakla beklediği askerlik yerlerini bugün açıkladı. Peki MSB ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📌 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

MSB tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

(Milli Savunma Bakanlığı resmi X hesabı)(Milli Savunma Bakanlığı resmi X hesabı)

🧾 E-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler, www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak "Askerlik Durum Belgesi" ya da "Sınıflandırma Sonucu" başlığı altından bilgi alabilecek. E-Devlet şifresi olmayanlar, en yakın PTT şubesinden kimlik ibrazıyla şifre temin edebilir.

E DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

🚛 Sevk tarihleri belli oldu

MSB tarafından yayımlanan celp planına göre:

  • 1. Grup Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Erler: 07 Ağustos 2025

  • 2. Grup Erler: 04 Eylül 2025

  • 3. Grup Erler: 02 Ekim 2025

Her grup için sevk belgesi, sevk tarihinden en geç 10 gün önce e-Devlet ya da askerlik şubelerinden alınabilecek.

❗ "Sevk bilginiz bulunmamaktadır" ne anlama geliyor?

Bazı adaylar sorgulama ekranında "Sevk bilginiz bulunmamaktadır" uyarısıyla karşılaşabilir. Bu ifade genellikle:

  • Askerlik yerinizin henüz belirlenmediğini,

  • Yanlış ekrandan sorgulama yaptığınızı,

  • Veya sizin celp dönemi dışında sınıflandırılmış olabileceğinizi gösteriyor.

Tüm ekranları kontrol ettiğiniz halde sonuçlara ulaşamıyorsanız, en sağlıklı bilgi için askerlik şubenizle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.