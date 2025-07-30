Askerlik sınıflandırma sonuçları 2025 e-Devlet sorgulama ekranı: MSB askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Ağustos sevk ve celp tarihleri
Ağustos 2025 celp dönemi yaklaşırken, binlerce asker adayı 'Askerlik yerleri açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama, askerlik sınıflandırma sonuçlarını bekleyenler için netlik kazandırdı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin merakla beklediği askerlik yerlerini bugün açıkladı. Peki MSB ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler.
📌 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
MSB tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
🧾 E-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?
Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler, www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak "Askerlik Durum Belgesi" ya da "Sınıflandırma Sonucu" başlığı altından bilgi alabilecek. E-Devlet şifresi olmayanlar, en yakın PTT şubesinden kimlik ibrazıyla şifre temin edebilir.