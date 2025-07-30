Müstakbel eltiye gözdağı

Bursalı Nazlı Kayı, Türkiye'nin en zengin ailesine gelin gitti. Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı ile evlendi. O günden itibaren magazin gündeminden düşmedi.



Hacı Sabancı'nın evlilik dışı doğan oğlu Uzay'ı öğrenince şok geçirdi. Hatta ikili boşanmanın eşiğine geldi. İşte böyle bir gündemin ortasında olan Nazlı Sabancı şimdi de fiziki değişimiyle dikkat çekti. Monaco'ya giden Sabancı birbirinden iddialı pozlar verdi. Süper minisi ve karın kasları ile görenleri şaşkına çevirdi. Ancak asıl değişim saç rengiydi. Sarı olan saçlarına kaynak yaptırmış ve rengini de karamele çevirmişti. Bir de kahkül kestirmişti. Bu değişim müstakbel eltisi Hande Erçel'in eski bir haline benzetildi. Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel'in karamel renkli ve kahküllü saç modeli ile Nazlı Sabancı arasındaki benzerlik sosyal medyanın gündemine yerleşti.



Hacı Sabancı (Takvim.com.tr)



Nazlı Sabancı, eşi Hakan Sabancı ile Monaco'ya gitti. Yeni imajıyla Hande'yi çağrıştırdı.



Hande Erçel (Takvim.com.tr)



Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda bir proje için kamera karşısına geçmişti. Kahverengi saçlarını karamel yapıp kahkül kestirmişti.