PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Müstakbel eltiye gözdağı

Sabancı Ailesi’nin veliahtı Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı, değişimiyle dikkat çekti. Karamel rengi saçları ve kahkülü ile müstakbel eltisi Hande Erçel’e benzetildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Temmuz 2025
Müstakbel eltiye gözdağı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bursalı Nazlı Kayı, Türkiye'nin en zengin ailesine gelin gitti. Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı ile evlendi. O günden itibaren magazin gündeminden düşmedi.

Hacı Sabancı'nın evlilik dışı doğan oğlu Uzay'ı öğrenince şok geçirdi. Hatta ikili boşanmanın eşiğine geldi. İşte böyle bir gündemin ortasında olan Nazlı Sabancı şimdi de fiziki değişimiyle dikkat çekti. Monaco'ya giden Sabancı birbirinden iddialı pozlar verdi. Süper minisi ve karın kasları ile görenleri şaşkına çevirdi. Ancak asıl değişim saç rengiydi. Sarı olan saçlarına kaynak yaptırmış ve rengini de karamele çevirmişti. Bir de kahkül kestirmişti. Bu değişim müstakbel eltisi Hande Erçel'in eski bir haline benzetildi. Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel'in karamel renkli ve kahküllü saç modeli ile Nazlı Sabancı arasındaki benzerlik sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Hacı Sabancı (Takvim.com.tr)Hacı Sabancı (Takvim.com.tr)

Nazlı Sabancı, eşi Hakan Sabancı ile Monaco'ya gitti. Yeni imajıyla Hande'yi çağrıştırdı.

Hande Erçel (Takvim.com.tr)Hande Erçel (Takvim.com.tr)

Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda bir proje için kamera karşısına geçmişti. Kahverengi saçlarını karamel yapıp kahkül kestirmişti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya’ya nükleer rest: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul’da hava nasıl?
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...