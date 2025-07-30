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Galatasaray Lyon'un yıldız futbolcusu için atağa kalktı! Yönetimin aklında Maitland-Niles olduğu öne sürüldü

Ada basını; G.Saray’ın sağ bek transferinde Lyonlu Ainsley Maitland-Niles’ı gündemine aldığını ve harekete geçeceğini iddia etti... 7-8 pozisyonda oynayabilen İngiliz yıldız, çok yönlü yapısıyla Sarı-Kırmızılılar’ı rahatlatabilir.

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Galatasaray Lyon'un yıldız futbolcusu için atağa kalktı! Yönetimin aklında Maitland-Niles olduğu öne sürüldü

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek bölgesi için arayışlarını hızlandırdı. İngiliz basınından gelen haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, Lyon forması giyen Ainsley Maitland-Niles ile ilgileniyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde Fransız kulübü Lyon ile resmi temaslara geçeceği ifade edildi.

Sağ beke İngiliz anahtarı (Takvim.com.tr)Sağ beke İngiliz anahtarı (Takvim.com.tr)

MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ
27 yaşındaki İngiliz futbolcunun bir diğer talibi ise Premier Lig ekiplerinden Everton. Everton teknik direktörü David Moyes, geçen sezon Lyon'da 43 maçta forma giyen Maitland-Niles'i beğeniyor ve takımına katmak istiyor. Oyuncu, geçtiğimiz sezon takımına 1 gol ve 7 asistlik önemli katkı sağladı. Kariyerinde sağ bek, merkez orta saha ve kanatlarda görev alabilen Maitland-Niles, İngiltere A Milli Takımı'nda da forma şansı buldu. 2020 yılında ilk kez milli takıma çağrılan oyuncu, bugüne kadar 5 kez İngiltere forması giydi.

Sağ beke İngiliz anahtarı (Takvim.com.tr)Sağ beke İngiliz anahtarı (Takvim.com.tr)

ÇOK BÖLGEDE OYNUYOR
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. 7-8 pozisyonda oynayabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Maitland-Niles, Galatasaray'ın uzun vadeli planlarında önemli bir rol oynayabilir.

HENRIQUE DE LİSTEDE
Maitland-Niles'ın dışında 29 yaşındaki Paulo Henrique'nin de, sağ bek için listede olduğu belirtiliyor. 29 yaşındaki futbolcu, Vasco da Gama'da oynuyor ve kulübü ile 2027 yılına kadar kontratı var. Brezilyalı Henrique'nin güncel piyasa değeri tam 2.5 milyon Euro.

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