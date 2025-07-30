Melike Şahin Harbiye’yi salladı

Ünlü sanatçı Melike Şahin, İstanbul'u salladı. Önceki gece Harbiye Açıkhava'da verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konseri izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı. Melike Şahin, hem kendisine ait hem de başka sanatçıların seslendirdiği şarkıları sahneye taşıdı. Sadece sesiyle değil danslarıyla da izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Zaman zaman seyirciyle de diyalog kuran Şahin, sempatik tavırlarıyla da alkış aldı.

ADETA DEFİLE YAPTI

Melike Şahin, konser boyunca birbirinden farklı 4 kıyafet giyindi.