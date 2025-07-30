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Ev, aile yardımı ve ikramiye zammı masaya taşınıyor! Emekliye yeni kazanç kapıları

Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece memurlar değil memur emeklileri de konuşulacak. Konfederasyonlar, emekliler için kira desteğinden TOKİ konutlarında önceliğe, aile yardımından zamlı ikramiyeye kadar pek çok talebi masaya taşıyacak...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Temmuz 2025
Ev, aile yardımı ve ikramiye zammı masaya taşınıyor! Emekliye yeni kazanç kapıları

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Memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki bir aylık süreçte gündemi toplu sözleşme olacak. 2026 ve 2027 yıllarında mali ve sosyal haklarda yapılacak artışlar bu dönemde karara bağlanacak. Belirlenecek zam oranları yaklaşık 4 milyon memurun yanı sıra 2.5 milyon memur emeklisine de uygulanacak.

Memur (Takvim.com.tr)Memur (Takvim.com.tr)

Zamlarla birlikte pek çok konu da karara bağlanacak. Memur konfederasyonlarının talepleri, memurlarla da sınırlı değil. Konfederasyonların memur emeklilerine yönelik de pek çok talepleri bulunuyor. Aylık hesabından bayram ikramiyesinin artırılmasına, kira ve konut desteğinden aile yardımına kadar pek çok talep toplu sözleşme masasına taşınacak.

% 4 YERİNE % 20 EK ÖDEME
Memur-Sen'in memur emeklilerine yönelik taleplerinden bazıları şöyle:
Emeklilere kamu dinlenme tesisleri yüzde 50 indirimli olsun
Emekilik öncesi üyesi olunan sendika ile üyelik ilişkisi sürdürülebilsin.
Emekli ikramiyesi hesabına tam hizmet yılından eksik kalan süreler de dahil edilsin.
Ek ödeme yüzde 4'ten 20'ye çıkın.
Memurlara görevleri sırasında mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödeme; emekliliğe esas aylık ile prime esas kazanç hesabına/matrahına dahil edilsin
Emekli aylığı; emekliye ayrılmadan önceki son maaşın net tutarı ile son maaştaki özel kesintiler toplamına (ek ödemenin % 75'i oranına) ilgili kanundaki oranın uygulanması suretiyle bağlansın.
Emeklilik ikramiyesi ödenmesinde en az çalışma süresi şeklinde alt süre sınırı uygulanmasın.
Aile yardımı ödeneğinden kamu görevlisi emeklileri de faydalandırılsın.
Artırımlı doğum yardımı sağlansın.
En düşük emekli aylığı artırılsın.
Evi olmayanlara sosyal durumları dikkate alınarak aylık kira yardımı yapılsın.
TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde, emeklilere öncelik tanınsın.

Emekliye yeni kazanç kapıları (Takvim.com.tr)Emekliye yeni kazanç kapıları (Takvim.com.tr)

MAAŞ HESABINA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ
Türkiye Kamu-Sen'in bazı talepleri şöyle:
Memurlara 2023'te verilen ilave ek ödeme emekli maaşlarına da yansıtılsın. ;
5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce göreve başlayan kamu görevlileri ile 2008 sonrasında göreve başlayanlar arasında var olan aylık bağlama oranı, sosyal güvenlik primi gibi farklılıklar eşitlenerek tüm memurların 2008 öncesindeki haklarla emekli olmaları sağlansın.

Emekliye yeni kazanç kapıları (Takvim.com.tr)Emekliye yeni kazanç kapıları (Takvim.com.tr)

Emekli maaşları yükseltilsin, emeklilere de aile yardımı ve çocuk parası gibi sosyal yardım verilsin.
Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemeler emekli keseneğine dâhil edilsin.

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