Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile kendisi gibi Sırp şarkıcı olan eski Beşiktaşlı Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa arasında soğuk savaş çıktı!



Emina Jahovic



Jelena Karleusa

Tosic'in şarkıcı eşi Jelena, ülkesi Sırbistan'da tıpkı Jahovic gibi bir yıldız. İkili arasındaki kriz de Sırp basını manşetlerini süslüyor.

TAKİBİ BIRAKTI

Geçtiğimiz aylarda kendi gibi Sırp şarkıcı Natasa Beckvalac ile düet yapan Jahovic, ülkesindeki gazetelerin iddiasına göre yakın dostu Karleusa'yı kızdırdı. Jelena Karleusa, daha önce kendisine düet sözü veren Jahovic'in yan çizdiği gerekçesiyle dostluğu bitirdi. Daha önce sosyal medyada birbirlerine övgü dolu sözler sarf eden ikiliden Jelena, kendisine kazık attığı gerekçesiyle Jahovic'i takipten çıkardı. 'PARA' ÇIKIŞI!

Sırp basını tarafından Emina ile görüşmeyi kestiği iddia edilen ve Emina hakkında "Onun için para, dostluktan daha önemliymiş" dediği iddia edilen Karleusa, dün ise hakkındaki haberleri "Çok yalancısınız. Artık bu yalanlardan bıkmadınız mı?" diyerek yalanladı. Ancak ikilinin birbirlerini sosyal medyada hala takip etmemesi ise "Düet krizi sürüyor" dedirtti.

DÜETİ KISKANDIRDI

Jahovic'in kendisi gibi Sırp şarkıcı Natasa Beckvalac ile yaptığı düetin Sırbistan'da bir numaraya çıkması, Jelena'yı kızdırdı.