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  • 20.05.2019
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Konyasporlu futbolcu , sarışın bir güzelle görüntülendi

Aşıklar gazladı
İki yıl önce boşanan Konyasporlu futbolcu , önceki akşam Bebek'te sarışın bir güzelle görüntülendi.Baş başa yemek yiyen ikili, görüntü alınmasından rahatsız oldu.

Ünlü futbolcu, lüks aracına doğru giderken geride kalan sevgilisine "Aşkım hadi!" şeklinde seslendi. Patlayan flaşlarla panikleyen aşıklar, hızla Bebek'ten ayrıldı.

Doğan SAVAŞ

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