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Oscarlık ziyaret

Oscarlık ziyaret
Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Helen Mirren, yeni film çekimleri için bulunduğu Berlin'de Türkiye sevgisini konuşturdu. Hasır isimli Türk lokantasında Türk lezzetlerinin tadına bakan efsane oyuncu, saçlarını kestirmek içinse Ayhan Işık isimli Türk kuaförün salonuna gitti....

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