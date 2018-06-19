Oscarlık ziyaret

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ödüllü İngiliz
oyuncu Helen Mirren,
yeni film
çekimleri için
bulunduğu Berlin'de Türkiye sevgisini
konuşturdu. Hasır isimli Türk
lokantasında Türk lezzetlerinin tadına
bakan
efsane oyuncu, saçlarını
kestirmek içinse Ayhan Işık isimli Türk kuaförün
salonuna gitti....
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