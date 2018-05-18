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ve ’ setine ’dan ziyaret

‘Aşk ve Mavi’ setine Romanya’dan ziyaret
Başrollerini Burcu Kıratlı ile Emrah Erdoğan'ın paylaştığı dizi 'Aşk ve Mavi'nin başarısı sınırlarını aştı. atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Aşk ve Mavi'nin Kapadokya'daki setini önceki gün Romanya televizyonu ziyaret etti.
Başarılı dizinin Romanya'da en çok izlenen yabancı yapım olduğunu dile getiren Rumen gazeteci, tüm ekibi tebrik etti. Muhabir, ayrıca dizi sayesinde Türkiye'nin ve Kapadokya yöresinin ülkelerinde tanındığını dile getirdi.

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