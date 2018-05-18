‘Aşk ve Mavi’ setine Romanya’dan ziyaret

Başrollerini Burcu Kıratlı ile Emrah Erdoğan'ın paylaştığı dizi 'Aşk ve Mavi'nin başarısı Türkiye sınırlarını aştı. atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Aşk ve Mavi'nin Kapadokya'daki setini önceki gün Romanya televizyonu ziyaret etti.
Başarılı dizinin Romanya'da en çok izlenen yabancı yapım olduğunu dile getiren Rumen gazeteci, tüm ekibi tebrik etti. Muhabir, ayrıca dizi sayesinde Türkiye'nin ve Kapadokya yöresinin ülkelerinde tanındığını dile getirdi.
Başarılı dizinin Romanya'da en çok izlenen yabancı yapım olduğunu dile getiren Rumen gazeteci, tüm ekibi tebrik etti. Muhabir, ayrıca dizi sayesinde Türkiye'nin ve Kapadokya yöresinin ülkelerinde tanındığını dile getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.