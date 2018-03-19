Keyfin zirvesi
Geçtiğimiz hafta Meksika’da deniz keyfi yapan Eda Taşpınar, rotasını bu kez İtalya’ya çevirdi. Ortiesi şehrinde kayak yapan ikoncan, daha sonra 1800 metre yükseklikteki saunada ısındı. Taşpınar, konforlu tatiliyle herkesi imrendirdi
Karlar içinde sauna
YOK BÖYLE KONFOR
Bembeyaz karlar üzerinde kayak ve snowboard'daki hünerlerini sergileyen Eda Taşpınar, daha sonra ise 1800 metre yükseklikteki zirveye kurulu saunada keyif çattı. Kayak boyunca üşüyen sosyetik ikoncan, dağdaki saunada iliklerine kadar ısındı. Eğlenceli tatilinden en renkli kareleri instagram'da paylaşan Taşpınar, herkesi kıskandırdı… Yılın büyük bir kısmını seyahat ederek geçiren sosyetik ikoncanın paylaşımları "Eda, nerede olursa olsun konforundan ödün vermiyor" yorumu yaptırdı.
Ebru KAZIKTAŞ
Etiketler: Eda Taşpınar , İtalya , MEKSİKA , ünlü ikoncan
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Gazete
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