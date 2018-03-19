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Keyfin zirvesi

Geçtiğimiz hafta ’da deniz keyfi yapan , rotasını bu kez ’ya çevirdi. Ortiesi şehrinde kayak yapan ikoncan, daha sonra 1800 metre yükseklikteki saunada ısındı. Taşpınar, konforlu tatiliyle herkesi imrendirdi

Keyfin zirvesi
Hayat Eda Taşpınar'a güzel… Geçtiğimiz haftalarda Meksika'da deniz keyfi yapan Taşpınar, önceki gün de soluğu İtalya'da aldı. , arkadaşlarıyla birlikte kayak tatili yapmak için gittiği Ortiesi şehrindeki Val-Gardena kayak merkezinde adeta keyfin zirvesine çıktı. Tatilde kesenin ağzını açan Taşpınar, konaklama için de geceliği 3 bin liralık Adler SPA Resorts'u tercih etti. Lüks otelde SPA keyfi yapıp yorgunluğunu atan ünlü ikoncan, konforu dağın başında da buldu.


Karlar içinde sauna

YOK BÖYLE KONFOR
Bembeyaz karlar üzerinde kayak ve snowboard'daki hünerlerini sergileyen Eda Taşpınar, daha sonra ise 1800 metre yükseklikteki zirveye kurulu saunada keyif çattı. Kayak boyunca üşüyen sosyetik ikoncan, dağdaki saunada iliklerine kadar ısındı. Eğlenceli tatilinden en renkli kareleri instagram'da paylaşan Taşpınar, herkesi kıskandırdı… Yılın büyük bir kısmını seyahat ederek geçiren sosyetik ikoncanın paylaşımları "Eda, nerede olursa olsun konforundan ödün vermiyor" yorumu yaptırdı.



Ebru KAZIKTAŞ
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