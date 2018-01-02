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Hayran yenge

Hayran yenge
Beşiktaş'ın yıldız ismi Dusco Tosic, yeni yılı ailesiyle Sırbistan'da karşıladı. Şarkıcı eşi Jelena Karleusa ve 2 kızıyla keyifli bir yılbaşı akşamı geçiren ünlü futbolcu, böylece ailesine verdiği önemi yine konuşturdu. O akşamdan eşiyle bu kareyi paylaşan 'e güzel yengenin aşk dolu bakışı ise gözlerden kaçmadı.
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