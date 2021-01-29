Brezilya'da yapılan araştırmaya göre, tespit edilen iki corona virüs hastasında iki farklı corona virüs mutasyonunun görüldüğü açıklandı.

Güney Brezilya'da yapılan araştırmaya göre, ülkede her geçen gün artarak süren corona virüs vakaları üzerinde yapılan araştırmada iki farklı Covid-19 mutasyonunun görüldüğü ilk kişiler tespit edildi.