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    • Sağlık
    • 29.01.2021 12:07
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    • 29.01.2021 12:10
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    İki hastada larının ikisi aynı anda tespit edildi

    Dünyanın salgınıyla mücadelesi sürüyor. Covid-19’un larının tespit edilmesiyle birlikte ülkeler mutasyonlu corona virüse karşı da yeni önlemler alırken ’da iki hastada corona virüs mutasyonlarının ikisi aynı anda tespit edildi. Her ikisi de 30'lu yaşlarda olan hastalarda, Brezilya varyantı olarak da bilinen B.1.1.28 ile bu varyantın alt kolu olarak tespit edilen P.2 virüsünün aynı anda tespit edildiği belirtilirken kişide, Brezilya’da Covid-19’un kaç tane mutasyonu olduğuna dair derin bir araştırma yapılacağı belirtildi.

    Korkutan mutasyon haberi! İlk kez görüldü

    Brezilya'da yapılan araştırmaya göre, tespit edilen iki corona virüs hastasında iki farklı corona virüs mutasyonunun görüldüğü açıklandı.

    Güney Brezilya'da yapılan araştırmaya göre, ülkede her geçen gün artarak süren corona virüs vakaları üzerinde yapılan araştırmada iki farklı Covid-19 mutasyonunun görüldüğü ilk kişiler tespit edildi.

    '2 FARKLI MUTASYON GÖRÜLMESİ ENDİŞE VERİCİ'
    Her ikisi de 30'lu yaşlarda olan hastalarda, Brezilya varyantı olarak da bilinen B.1.1.28 ile bu varyantın alt kolu olarak tespit edilen P.2 virüsünün aynı anda tespit edildiği belirtilirken kişide, Brezilya'da Covid-19'un kaç tane mutasyonu olduğuna dair derin bir araştırma yapılacağı belirtildi.

    Kişilerde Covid-19 semptomlarının hafif olduğu, kişilerden birinin kuru öksürük diğerinin ise sadece öksürük şikayeti olduğu belirtilirken, hastaların ikisinde de boğaz ve baş ağrısı görüldüğü bildirildi.

        Tespit edilen vakalar sonrasında bilim insanları Brezilya'da birden fazla Covid-19 mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle ülkede corona virüsün daha hızlı yayılacağını ve bunun endişe uyandırdığını belirttiler.

        'BAŞKA MUTASYONLAR DA GELEBİLİR'
        Rio Grande do Sul eyaletindeki Feevale Üniversitesi'nde virolog olan çalışmanın baş araştırmacısı Fernando Spilki, "Bu ortak enfeksiyonlar, kombinasyonlar oluşturabilir ve gerçekleşenden çok daha hızlı bir şekilde yeni varyantlar oluşturabilir. Bu virüsün başka mutasyonlara da ulaşabileceğini gösteriyor" dedi.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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