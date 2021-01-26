Norveç ve Almanya'da Pfizer/BioNTech tarafından üretilen mRNA aşıya bağlı ölümler yaşandığına ilişkin iddiaların ardından gözler, Türkiye'de uygulanan CoronaVac aşısına çevrildi. Türkiye'de uygulanan Çin menşeili CoronaVac aşısının özellikle yaşlılar üzerindeki olası yan etkileri merak konusu olurken, genç-yaşlı birçok kişi ise aşıya bağlı ciddi yan etki ve ölüm tablosu endişesi taşımaya devam ediyor.
Uzmanlar, Türkiye'de kullanılan inaktif Kovid-19 aşısının ağır yan etkilere neden olmayacağının altını çizerken, İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Türkiye'de şimdiye kadar bir milyondan fazla kişiye Çin menşeili inaktif aşı yapıldı. Çok açık söylüyorum, bu aşı kimseyi öldürmez ve bu anlamda aşı olanlarda ölümcül etki görülmez. Mehmet Amcamız, Ayşe Teyzemiz gönül rahatlığıyla aşısını olsun. Virüs mutasyon geçirdiği takdirde CoronaVac aşısı, mRNA aşıya göre daha koruyucu bir özellik gösterir. Bu açıdan da inaktif aşı daha avantajlı" dedi. İşte en yetkin uzmanların görüşleri:
'KOŞA KOŞA AŞILANDILAR'
Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişiye CoronaVac aşısı yapıldı. Hastane yatışı bile gerektirmeyen birkaç küçük alerjik reaksiyon dışında önemli yan etki görmedik. Çin aşısı sizi, beni, hepimizi ağır Kovid-19 tablosu ve ölümden yüzde 100 koruyacak. Türkiye'de binlerce sağlık personeli koşa koşa aşılandı.