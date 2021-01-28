ONS tarafından yapılan analizde Kasım ile Ocak ayları arasında hem mutasyonlu virüs, hem de eski varyant ile enfekte olan insanların pozitif test etmeden bir hafta önceden yaşadığı semptomlar araştırıldı.

Araştırmanın sonuçları ise şu şekilde;

Yeni varyantla enfekte olan yaklaşık 3 bin 500 kişilik bir grupta hastaların;

% 35'i öksürük,

% 32'si yorgunluk,

% 25'i kas ağrısı,