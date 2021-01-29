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    • Sağlık
    • 29.01.2021 13:00
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    • 29.01.2021 13:02
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    Vücudumuzu adeta ele geçiriyor! Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar milyonlarca kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs nedeniyle 2 milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti. Dünya koronavirüsle savaşırken virüsün bir etkisi daha ortaya çıktı. Kardiyovasküler hastalıkların dünyadaki ölümlerin bir numaralı sebebi olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi , herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan hastalarında da kalp rahatsızlıkları gelişebildiğine dikkat çekti.

    Covid-19 virüsünün kalp damar sistemini de etkilediğini vurgulayan Dr. Ateş, kardiyovasküler hastalığı olanlarda ölüm oranının yaklaşık yüzde 10 iken sağlıklı bireylerde yüzde 1-2 arasında seyrettiğini belirtti.

    Öğretim Üyesi İsmail Ateş, kronik kalp hastalığı olan kişilerin yeni tip koronavirüs salgını açısından riskli grupta yer aldığını belirterek, uyarılarda bulundu. Herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan kişilerde de Covid-19 enfeksiyonu sırasında kalp rahatsızlıkları gelişebildiğine dikkat çeken Dr. Ateş, "Covid-19 virüsü sadece zatürreye değil, kalp damar hastalıklarına da sebep olabiliyor. Bu hastalıkta en yüksek hastaneye yatış ve ölüm oranları 60 yaş üstü hastalarda görülüyor. Ve hayatını kaybeden hastaların en az üçte birinde kardiyovasküler hastalıklar saptanıyor" dedi.

    HASTALIĞIN NEDEN OLDUĞU SORUNLAR
    Covid-19'da kardiyovasküler hastalığı olanlarda ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 10 iken bu oranın sağlıklı bireylerde yüzde 1-2 arasında seyrettiğine dikkat çeken Dr. Ateş, "Hastalığın neden olduğu sorunlar, akut koroner sendrom denilen kalp kanlanmasının bozulması, virüsün kalp kasını tutması (miyokardit) ve buna bağlı akut kalp yetmezliği, kalp etrafında hayatı tehdit edebilecek seviyede sıvı toplanması (perikardiyal efüzyon), ritim bozuklukları (ventriküler taşıkardiler), atardamar veya toplardamarlarda oluşan pıhtılardır" dedi.

        RUTİN KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİ
        Covid-19 virüsüne bağlı zatürre gelişen hastalarda pıhtılaşmada artış ve vücutta yangının (inflamasyon) uzun süre devam ettiğini belirten Dr. Ateş, "Artmış inflamasyon, koroner arter hastalığı ve diğer vasküler hastalıkların en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle virüsün uzun dönemde de kalp damar hastalığı riskini artırabileceği düşünülüyor" şeklinde konuştu. Dr. Ateş, salgın sürecinde kalp hastalarının rutin kontrollerini aksatmamaları gerektiğinin de altını çizdi.

        KALP VE TANSİYON HASTALARI İLAÇLARINI BIRAKMAMALI
        Kalp ve damar hastalıklarında kullanılan pek çok ilacın Covid-19 hastalığı sırasındaki kullanımı ile ilgili bilgilerin sınırlı olduğunu belirten Uzman Dr. Akif Durak ise, "Elimizdeki bilgiler ışığında yararı ve zararını gösteren kesin bir kanıt olmadığı için hastaların mevcut kalp, hipertansiyon, kolesterol düşürücü ilaçlarına devam etmeleri öneriliyor" dedi.

        Kronik kalp hastaları ile yüksek tansiyon hastalarının düzenli olarak ilaçlarını kullanmaya devam etmelerinin önemini vurgulayan Dr. Durak, Covid-19 salgını sürecinde kalp hastalarının kendilerini mümkün olduğu kadar izole etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Dr. Durak, "Basitçe ifade etmek gerekirse sağlık problemi olmayanlara göre kalp hastalarının bu dönemde daha fazla dikkat etmeleri gerekir" şeklinde konuştu.

            TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS...
            Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

            Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 670 olarak açıklandı.

            Son 24 saatte 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi. Test sayısı 29 milyon 181 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, vefat sayısı 25 bin 605, ağır hasta sayısı 1751 oldu.

            Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
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