Vücudumuzu adeta ele geçiriyor! Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı!

Covid-19 virüsünün kalp damar sistemini de etkilediğini vurgulayan Dr. Ateş, kardiyovasküler hastalığı olanlarda ölüm oranının yaklaşık yüzde 10 iken sağlıklı bireylerde yüzde 1-2 arasında seyrettiğini belirtti.
Öğretim Üyesi İsmail Ateş, kronik kalp hastalığı olan kişilerin yeni tip koronavirüs salgını açısından riskli grupta yer aldığını belirterek, uyarılarda bulundu. Herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan kişilerde de Covid-19 enfeksiyonu sırasında kalp rahatsızlıkları gelişebildiğine dikkat çeken Dr. Ateş, "Covid-19 virüsü sadece zatürreye değil, kalp damar hastalıklarına da sebep olabiliyor. Bu hastalıkta en yüksek hastaneye yatış ve ölüm oranları 60 yaş üstü hastalarda görülüyor. Ve hayatını kaybeden hastaların en az üçte birinde kardiyovasküler hastalıklar saptanıyor" dedi.
HASTALIĞIN NEDEN OLDUĞU SORUNLAR
Covid-19'da kardiyovasküler hastalığı olanlarda ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 10 iken bu oranın sağlıklı bireylerde yüzde 1-2 arasında seyrettiğine dikkat çeken Dr. Ateş, "Hastalığın neden olduğu sorunlar, akut koroner sendrom denilen kalp kanlanmasının bozulması, virüsün kalp kasını tutması (miyokardit) ve buna bağlı akut kalp yetmezliği, kalp etrafında hayatı tehdit edebilecek seviyede sıvı toplanması (perikardiyal efüzyon), ritim bozuklukları (ventriküler taşıkardiler), atardamar veya toplardamarlarda oluşan pıhtılardır" dedi.