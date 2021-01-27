DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, açıklama yaparak, Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi değerlendirdi.
Berdyklychev, Türkiye'nin dengeli bir yaklaşım yürüttüğünü belirterek, "Türkiye gerçekten şu anda hem önleme hem kontrolde dengeli ve kapsamlı bir yaklaşım yürütüyor, cevap konusunda da bu şekilde. Çok etkili test mekanizması ve modern temaslı inceleme yöntemleri mevcut. Aşılama kampanyasına da başlandığı için çok kısa zamanda 1 milyondan fazla vatandaşın aşılanmış olması bize gerçekten umut veriyor. Şu anda mevcut olan hafta sonu kısıtlaması, hafta içi kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske gibi önlemlerin gerçekten vakaların düşmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Bütün bu önlemler ve aşılama kampanyasına verilen cevaplar etkili ve bunun devam etmesi gerekiyor" dedi.
'TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ VE ETKİLİ KULLANIYOR'
Berdyklychev, Türkiye'de çok kısa süre içinde çok fazla kişinin aşılandığını belirterek, "Türkiye'de öncelikle aşı konusunda hazırlığın hızlı ve etkili şekilde yürütüldüğünü söylemek istiyorum. Nüfus, DSÖ'nün önerilerine göre önceliklendirildi. Önce ön safta çalışan sağlık çalışanları ve sonrasında yaşlı nüfusun aşılanması gibi bir aşılama programı gerçekleştirildikten sonra gerçekten hızlı bir aşılamaya geçildi. Çok kısa süre içinde 1 milyondan fazla insan aşılandı. Türkiye'de ulusal aşılama programı ve kapasitesi gerçekten çok güçlü ve etkili kullanılıyor. Bu şekilde devam etmesini öneriyoruz" diye konuştu.
'ÖLÜMLER AŞI KAYNAKLI DEĞİL'
Berdyklychev, bazı ülkelerde koronavirüs sonrası yaşanan ölümleri de değerlendirdi. Ölümlerin aşı kaynaklı olmadığını belirten Berdyklychev, "DSÖ'nün aşıların onaylanması için gerçekten çok kapsamlı bir süreci var. Bu aşılar onaylandıktan sonra acil kullanım listesine alıyorlar. DSÖ'nün bu süreci aşının güvenli olduğu niteliğinde.