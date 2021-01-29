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    • Sağlık
    • 29.01.2021 11:10
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    • 29.01.2021 11:12
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    SON DAKİKA: Kelliğin ilacı bulundu! lı bilim insanları mangrov ağacının özüyle kellik sorununu kaldırdı

    Son dakika haberi: Erkeklerin en büyük derdi kellik! Bu sorunu takıntı haline getirenler binlerce lira harcıyor. Kellik için farklı yöntemler denense de kesin olarak bir ilaç bulunamamıştı. 'da 'nden bilim insanları ise mangrov ağaçlarından elde ettikleri özle kellik sorununu ortadan kaldırdıklarını açıkladı.

    DHA
    Erkekler şapka takmaya gerek kalmadı! Kelliğin ilacı bulundu

    Kellik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden bilim insanları, mangrov ağaçlarından kelliği tedavi edebilecek bir özü keşefettiklerini ifade etti.

    Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Fakültesi'nden Prof. Wanchai Deeknamkul, maddenin saç dökülmesini önlemenin yanı sıra saç büyümesini de desteklediğini söyledi.

    50 KİŞİDE BAŞARILI OLDU
    Bilim insanları, en yaygın şikayet türü olan 'androjenik alopesi' (saç dökülmesi) ile muzdarip 50 kişiyle deney yaptıklarını, mangrov ağaçlarından elde edilen özün saçtaki dökülmeyi durdurduğu ifade edildi.

        Mangrov ağacından elde edilen Avicennia Marin adlı özün, kellik sorununa iyi geldiği belirtilen Avicequinon-C adlı kimyasalı içerdiği kaydedildi. Prof. Wanchai Deeknamkul,özün kellik sorununa karşı yüzde 75'in üzerinde etkili olduğunu kaydetti.
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        Haberler Sağlık SON DAKİKA: Kelliğin ilacı bulundu! Taylandlı bilim insanları mangrov ağacının özüyle kellik sorununu kaldırdı