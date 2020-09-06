Şentürk, eski hastanede tedavi gören hastaların tamamının buraya nakledildiğini dile getirerek, "Çok kapsamlı bir çalışma oldu. Sağlık hizmeti kesintiye uğramadan hizmetin devamlılığı sağlandı. Sağlık ve yüklenici firma çalışanlarımız yoğun bir çaba sarf etti. Hastanemizin ilk doğan bebeklerini ve ilk yatan hastalarımızı ziyaret ettik. İnşallah burada çok daha kaliteli ve nezih bir ortamda insanlarımız sağlık hizmeti alacaktır." ifadelerini kullandı.

HASTANENİN İNŞAATINDA EN SON TEKNOLOJİ KULLANILDI