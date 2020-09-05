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    • 05.09.2020 22:52
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Sebastian Kurz'un Başkan Erdoğan hakkındaki sözlerine sert tepki

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, "Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor." iddiasına, "Avrupa Birliği () ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Türkiye'den Avusturya'ya tepki!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Euronews'te yer alan, "Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor" haberini alıntılayarak, "AB ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir." değerlendirmesinde bulundu.


    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

    Euronews'te yer alan habere göre, Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Kurz, AB sınırlarının korunması ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olunması gerektiğini savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "mültecileri silah olarak kullanmakla" suçlayan açıklamalarda bulundu.

    İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun o paylaşımı;
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