Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Sebastian Kurz'un Başkan Erdoğan hakkındaki sözlerine sert tepki



Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz



Euronews'te yer alan habere göre, Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Kurz, AB sınırlarının korunması ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olunması gerektiğini savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "mültecileri silah olarak kullanmakla" suçlayan açıklamalarda bulundu.



İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun o paylaşımı;

Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir.https://t.co/6dIWbviakH — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 5, 2020