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    • 06.09.2020 Gazete
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    Başkan : Tuzağa düşmeyeceğiz

    Başkan Erdoğan, dün Prof. Dr. ’ni hizmete açtı. Konuşmasında COVİD-19’a karşı tedbir almaya çağırdı. konusunda ise dünyaya sert mesajlar yolladı: Ülkemize karşı olan senaryoları yırtıp çöpe atacağız

    Türkiye, dünyaya pandemi dersi verdi. Donanımlı hastaneleri ile Coronavirüs salgınını kısa sürede yendi. Dün, 'daki Prof. Dr. , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Başkan Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:

    Artan vaka sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır.

    Sürekli söylememize rağmen tavsiyelere uyulmuyor. Hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz.

    Ülkemize karşı husumetlerini ifade etmekten çekinmeyenlerin senaryolarını çöpe atacağız.

    Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar sebebiyle vaktini heba eden 'nin aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.

    Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlâksız haritaları yırtıp atacak güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.



    Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 758 yatak kapasine sahip.



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