Türkiye, dünyaya pandemi dersi verdi. Donanımlı hastaneleri ile Coronavirüs salgınını kısa sürede yendi. Dün, İstanbul'daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Başkan Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:
Artan vaka sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır.
Sürekli söylememize rağmen tavsiyelere uyulmuyor. Hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz.
Ülkemize karşı husumetlerini ifade etmekten çekinmeyenlerin senaryolarını çöpe atacağız.
Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar sebebiyle vaktini heba eden Türkiye'nin aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.
Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlâksız haritaları yırtıp atacak güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 758 yatak kapasine sahip.