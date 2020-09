Kalkınmanın, gelişmenin temel altyapılarından biri de ulaşımdır. İnsan, yük taşımacılığının hızlı ve güvenli yapılamadığı yerlerde kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir. En kuzeyinden en güneyine en batısından en doğusuna kadar ülkemizin her karışı için yola çıktık. Karayolu, demir yolu, havayolu taşımacılığında çağ atlattık. Ankara-Niğde otoyolu da geleceğin yoludur. Deniz yolunda da çalışmalar yapıyoruz. Yeni otoyol mesafemiz 1581 kilometreyi buldu. 1714 kilometre ile birlikte 3295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 km ile aldık. 79 senede yani. Biz buna 21400 km ilave ettik. Toplam 27500 km'ye yükselttik. Nereden nereye... Son 18 yılda inşa ettiğimiz 361 km uzunluğundaki köprülerle ulaşımın daha sağlıklı olmasını temin ettik. 483 km'lik 315 tüneli hizmete aldık.Koronavirüs döneminde açtığımız projeler dahi yaptığımız hizmetleri göstermeye yeterli. Kınalı-Çatalca'yı 9 Mart'ta, Kanuni Bulvarı'nı 22 Nisan'da Çanakkale Köprüsü kulelerini 16 Mayıs'ta, Amasya çevreyolunu 25 Temmuz'da bitirdik. Terör örgütünün yapmayalım diye uğraştığı Cudi dağı tünelleri inşasını tamamladık bu arada. Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirdi. Hep durdurdu hep engelledi. Ama biz bitirdik.1915 Çanakkale Köprüsü'nün her aşamasında orada bulunduk. 18 Mart 2022'de hedefimiz hizmete açmaktır. Kimi belediyelerin başlattığı devam etmediği projelere devam ediyoruz.Adana için sembol eser olan Seyhan Barajı'nın yanındaki köprüdür. Yüzde 47'lik tamamlanan köprünün kalan kısımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. İnşasına Devlet Bahçeli ismiyle başlayan bu köprünün adını Sayın Bahçeli'nin isteğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir.Bugün her alanda başı dik bir Türkiye varsa bunu 18 yıldaki başarılarımıza borçluyuz. Ülkemizin özellikle son 7 yılda maruz kaldığı iç ve dış fırtınadan sağ salim çıkması, bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesi demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir. Savunma sanayinde kendi kendine yeterliliğini her geçen yıl artıran bir ülke olarak kimseye minnet etmeden güvenliğimizi sağlayacak hale geldik. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi, diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin takip ettiği bir altyapıya sahibiz. Biz sağlıkta en iyi hizmeti ücretsiz olarak verdik. Ekonomik ve sosyal dengelerin güçlü kalmasını sağladık.Türkiye'deki ekonomik prangaları parçaladık. Kendine güvenen, inanan bir ülke inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, had bildiremeyeceği, operasyon çekemeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde her geçen gün güçlenen Türkiye olarak kimseye minnet etmeyen Türkiye haline geldik. Bugün Doğu Akdeniz 'de Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa gerisinde siyasi, ekonomik güç vardır. Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir ülkeden tüm denklemlerde kritik role sahip ülke seviyesine çıktık. Pek çok uluslararası platformun aranan ülkesi konumuna yükseldik. Ekonomik olarak zayıf bir yapıdan arka arkaya onlarca saldırıyı göğüsleyen bir noktaya geldik. Tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin de gıpta ile takip ettiği bir ülkeyiz. Sağlık sisteminde salgın döneminde en iyi hizmeti ücretsiz verdik.İlk seçimler 2023 yılında. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alı koyamaz. Dışarıdaki içerideki bozguncular birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrar. Türkiye'nin istiklal ve istikbal kavgası olan bu mücadeleyi zafere taşımaya 2053, 2071 vizyonlarını da hayata geçirebilecek bir Türkiye bırakmakta kararlıyız.Türkiye'yi lojistik süper güç olmaya hazırladık. Bugün artık, eskisinden çok daha büyük ve iddialı hedeflere koşan bir Türkiye'yiz. 18 yıldır süren, güçlü ulaştırma ve altyapı geleneğimizi daha yukarı taşımak için çalışıyoruz. Coğrafyamızın her bir noktasını birbiriyle bağlarken, aynı zamanda bölgemizle ve küresel rotalarla da bağlamak ve uluslararası ticaret rotalarında söz sahibi olmak için çaba gösteriyoruz.Ankara-Niğde Otoyolu yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısıyla kuruldu. 1.3 milyon fiber optik kablo, 500 trafik sensörü, 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi bulunan otoyolda tehlike, kaza ve trafik gibi durumlara göre sürücüler yapay zeka otomasyonu sayesinde operatörler tarafından tek merkezden uyarılıyor. Yol sayesinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar olan hatta kesintisiz ulaşım sağlanacak.49 KÖPRÜ (toplam 2 bin 368 metre)75 İST GEÇIT (toplam 4 bin 506 metre)669 MENFEZ2 SAAT 22 DAKİKA Ankara-Niğde arası yolculuk süresi (4 saat 14 dakika sürüyordu)1.6 MİLYAR LİRA ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK KATKI59 KM Alayhan-Gölcük kavşakları 3.kesim (Dün açıldı)