Ek ödeme müjdesi! Aile hekimine 3 bin TL, sağlıkçıya 850 TL

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına Kovid- 19 salgını nedeniyle ek ödeme müjdesi geldi. Buna göre, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere, Kovid-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.