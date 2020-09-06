Ek ödeme müjdesi! Aile hekimine 3 bin TL, sağlıkçıya 850 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına Kovid- 19 salgını nedeniyle ek ödeme müjdesi geldi. Buna göre, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere, Kovid-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.
TAVAN BELİRLENDİ
İlave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı aile hekimleri için tavan ücretin 6 katını, aile sağlığı elemanları için de tavan ücretin 1,5 katını aşamayacak. Raporlu günlerde sayılacak.
HAYIRLI OLSUN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. "Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.