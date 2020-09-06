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    • 06.09.2020 10:31
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    'ye 'ler' geliyor: 40 eylem planı belirlendi!

    Başkan 'ın açılışını yaptığı ve "geleceğin yolu" olarak tanımladığı Ankara-Niğde otoyolunun ardından şehirler de akıllı sistemlerle donatılacak. ABD, ve 'dan sonra dünyanın dördüncü 'nin ise ilk strateji belgesi ile şehirler yakın zamanda akıllanacak. Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in özel haberi...

    Türkiye'ye 'Akıllı Şehirler' geliyor: 40 eylem planı belirlendi!

    yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği teknolojik altyapısıyla yolları akıllı hale dönüştürmeye başlarken, şehirlerin akıllı sistemlerle donatılması için de çalışmalar hızlandırıldı. Çalışma kapsamında şehirlerin çevre, ulaşım, enerji, sağlık ve altyapı gibi tüm unsurlarının teknoloji ile donatılması sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine ler strateji belgelerini göndererek öncelikleri belirleyecek.

    Şehirlerin geleceğinin şekillendirilmesi için yapılacak çalışmalar, insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı bir şekilde teknolojiden azami ölçüde faydalanılarak gerçekleştirilecek. Bu çerçevede 26 ana, 14 alt olmak üzere 40 eylem planı belirlendi.

    Sabah/ Barış Şimşek

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