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    • Ekonomi
    • 06.09.2020 Gazete
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    27 ilaç daha geri ödeme listesinde

    Aile, Çalışma ve , 2'si olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. , bu ilaçlardan 14'ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

    27 ilaç daha geri ödeme listesinde
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2'si olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. , bu ilaçlardan 14'ünün yerli üretim olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, Kurumu () Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu. Geri ödeme listesinde yurtdışından temin edilen 374, 'den ruhsatlı 8 bin 339 ilacın yer aldığını belirten Bakan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 366'ya ulaştı" dedi. Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini ifade eden Bakan Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" diye konuştu.
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