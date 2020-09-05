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    • 05.09.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu’nun açılışını gerçekleştirdi: “Ekonomik prangaları parçaladı"

    Başkan Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu’nun açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasında, “Ekonomik prangaları parçaladık. Kimsenin had bildiremeyeceği bir kurduk” dedi. İlk seçimin 2023’te yapılacağını sözlerine ekledi.

    Prangaları parçaladık
    Dünya, pandemi kriziyle boğuşurken yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Dün dev bir eser daha hizmete girdi. 330 kilometrelik Ankara- Niğde Otoyolu'nun açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Konuşmasında, şu mesajları verdi:

    Yap-İşlet-Devret ile ülkemize ndırdığımız bu yolun 1. ve 3. kesimlerini hizmete alıyoruz.

    Ekonomik prangaları parçaladık. Kendine güvenen bir ülke inşa ettik. Kimsenin had bildiremeyeceği bir Türkiye kurduk.



    Bugün 'de Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa gerisinde siyasi, ekonomik güç vardır.

    Birliğimize sahip çıktığımız müddetçe kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz.



    EN AKILLI OTOYOL
    Ankara-Niğde Otoyolu, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri alt yapısına sahip. Bu sayede otoyol 7 gün 24 saat izlenecek.

    Kaza ve tehlikeli durumda sistem devreye girecek.


    Erdoğan, açılışını yaptığı otoyolda makam aracını kullandı.



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