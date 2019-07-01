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Fırsatçılar şimdi de ya el attı

Gözünü kâr hırsı bürüyenler ya da el attı. Çocukların vazgeçilmezi dondurmaya; süt yerine su, şeker yerine yapay tatlandırıcı, meyve yerine boya ve suni salep katıyorlar. Hayvan derisi ile de kıvamı tutturuluyor. Sağlıksız dondurma zehirliyor...

Donduran yalan!
Hileli gıdalar arasına da girdi. Dondurma diye sunulan soğuk tatlı, sağlığa zarar veriyor. Küçük-büyük hemen herkesin severek tükettiği dondurmada tam bir aldatmaca yaşandığını ifade eden Gıda Mühendisi Şerif Aktürk, özellikle ucuz, markasız ürünlerden kaçınmak gerektiğini belirtti. En büyük hilenin açıkta satılan dondurmada yaşandığını vurgulayan Şerif Aktürk, "Şeker yerine sağlıksız yapay tatlandırıcılar, doğal salep yerine suni salep, süt yerine su ve süt tozu, meyve yerine yapay gıda boyası katarak dondurmayı adeta zehirleyen bazı üreticiler, kıvamını tutturmak için de hayvanların deri ve kemiklerinden elde edilen katkı maddesi jelatin (E441) kullanıyor. Süt, şeker ve salep üçlüsü ile yapılan dondurma gerçek dondurmadır" dedi. Hijyenik ortamda üretilmeyen dondurmanın sağlığı tehlikeye attığını kaydeden Aktürk, şöyle devam etti: "Açıkta satılanlara kuşkuyla yaklaşın. Nerede üretilmiş, içinde ne var sorgulayın. Kötü koşullarda, sağlıksız malzemelerle üretilenler bağırsak enfeksiyonları ve zehirlenmelere neden olabilir."

BUZLU TATLI SATIYORLAR
Market ve bakkallarda 'dondurma' diye satılan ürünlerin bir kısmının aslında dondurma olmadığını, ancak bunu neredeyse kimsenin bilmediğini söyleyen yetkililer, "Bu ürünlerin ambalajında genelde 'Ice cream' yani buzlu yiyecek yazıyor. Etiket bilgileri ise mercekle okunacak kadar küçük olduğu için fark edilemiyor" dedi. Gerçek dondurmada neredeyse hiç katkı maddesi bulunmazken, bu tür ürünler içeriğindeki katkı maddelerinin çokluğu ile de dikkat çekiyor.

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