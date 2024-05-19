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Fenerbahçe'den Galatasary'a Hababam Sınıfı göndermesi

Süper Lig'in 37'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar evinde şampiyonluk maçına çıktığı dev derbiden yenik ayrıldı. 6 puan geride olan Kanarya ise rakibini Çağlar'ın golü ile devirerek zorlu deplasmandan zaferle ayrılmayı başardı. İşte dev derbide yaşananlar ve sarı lacivertlilerin ezeli rakibine yaptığı gönderme...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 19:24 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 21:50
Fenerbahçe’den Galatasary’a Hababam Sınıfı göndermesi

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RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde zemin kontrolüne çıkan sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılandı. Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki gösterdi. Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu. Bu sırada yaşanan arbedede bazı futbolcuların yere düştüğü görüldü. Güçlükle ayrılan futbolcular polis kontrolünde soyunma odasına götürüldü.

Karşılaşma başladıktan sadece 5 dakika sonra Dries Mertens, Fred'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

13'üncü dakikada ise Osayi-Samuel ile Barış Alper Yılmaz itiraz sonrası sarı kart gördü

Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ise Alexander Djiku, Lucas Torreira'yı çekerek indirdi. Sarı kart gören Ganalı 21'de ise orta sahada yaptığı müdahale sonrası ikinci kez cezalandırıldı. Böylelikle oyundan atıldı.


*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.

37'nci dakikada korner kullanmaya hazırlanan Mert Hakan Yandaş'a tribünlerden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine hakem Arda Kardeşler maçı ikinci kez durdurdu. Barış Alper Yılmaz ve Muslera, taraftarlarından sakin olmalarını istedi.

55'inci dakikada tribünlerden atılan yabancı maddelerden dolayı oyun yeniden durdu.

65'inci dakikada Mert Hakan Yandaş oyundan çıkarken maçın hakemi Arda Kardeşler'i alkışlayarak protesto etti. Zaman geçirmekten dolayı kart gören deneyimli futbolcuya Galatasaraylılar tepki gösterdi. Sosyal medyada da Fenerbahçeliler kendisi hakkında mesaj yağdırdı.

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ GÖNDERME

Fenebahçe'den Galatasaray'a Hababam Sınıfı göndermesi geldi.

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