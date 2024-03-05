Hayır Demek Mümkün Değil! Fiyat Rekorları Kırıldı! Hyundai Bayon 538.200 TL, Dacia Duster 613.888 TL!

ÖTV muafiyeti, devlet tarafından belirlenen ve belli kriterleri karşılayan araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nin alınmamasını ya da indirimli oranlarda uygulanmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu muafiyet, genellikle engelli bireyler, şehit aileleri gibi özel gruplar veya çevre dostu araçlar gibi belirli kategorilerdeki araçlar için geçerli olabiliyor. Ancak zaman zaman geniş kitleleri hedef alan ÖTV indirimleri de devreye sokulabiliyor, bu da geniş bir alıcı kitlesinin sıfır kilometre araç sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Hyundai Bayon ve Dacia Duster gibi popüler modeller için sunulan ÖTV muafiyetli fiyatlar, uygun maliyetle kaliteli bir araç satın alma fırsatı sunuyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen vatandaşların, belirtilen başvuru kanalları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.