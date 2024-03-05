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Hayır Demek Mümkün Değil! Fiyat Rekorları Kırıldı! Hyundai Bayon 538.200 TL, Dacia Duster 613.888 TL!

Türkiye'de sıfır kilometre araç sahibi olmak, son yıllardaki fiyat artışları göz önüne alındığında birçok kişi için zorlayıcı hale gelebiliyor. Ancak ÖTV muafiyeti bu hayali gerçeğe dönüştürmek için önemli bir fırsat sunuyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), motorlu taşıtlar üzerinden alınan ve araç fiyatlarını doğrudan etkileyen bir vergi türüdür. Fakat belirli şartları sağlayan araçlar için bu vergi muafiyeti uygulanabiliyor. Bu sayede alıcılar, ÖTV'siz bir fiyatla araç satın alarak önemli bir maliyet avantajı elde edebiliyor. ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşlar, şehit yakınları, gazi ve terör mağdurları gibi özel gruplara sunuluyor.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 11:20 Güncelleme 09 Mart 2024, 11:20
Hayır Demek Mümkün Değil! Fiyat Rekorları Kırıldı! Hyundai Bayon 538.200 TL, Dacia Duster 613.888 TL!

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ÖTV muafiyeti, devlet tarafından belirlenen ve belli kriterleri karşılayan araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nin alınmamasını ya da indirimli oranlarda uygulanmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu muafiyet, genellikle engelli bireyler, şehit aileleri gibi özel gruplar veya çevre dostu araçlar gibi belirli kategorilerdeki araçlar için geçerli olabiliyor. Ancak zaman zaman geniş kitleleri hedef alan ÖTV indirimleri de devreye sokulabiliyor, bu da geniş bir alıcı kitlesinin sıfır kilometre araç sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Hyundai Bayon ve Dacia Duster gibi popüler modeller için sunulan ÖTV muafiyetli fiyatlar, uygun maliyetle kaliteli bir araç satın alma fırsatı sunuyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen vatandaşların, belirtilen başvuru kanalları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Hyundai Bayon ve Dacia Duster: ÖTV Muafiyetli Fiyatlar

Hyundai Bayon ve Dacia Duster modelleri için açıklanan ÖTV muafiyetli fiyatlar şöyle:

  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Manuel: 538.200 TL

  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Otomatik: 557.500 TL

  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 562.450 TL

  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Elite Benzin Otomatik: 573.700 TL

  • Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 599.400 TL

  • Dacia Duster 1.0 Turbo Benzinli Motor 90 Beygir 4×2 Comfort Donanım: 613.888 TL

  • Dacia Duster ECO-G Benzinli – LPG'li Turbo 100 Beygir 4×2 Comfort: 623.611 TL

  • Dacia Duster ECO-G Benzinli – LPG'li Turbo 100 Beygir 4×2 Prestige: 648.787 TL

  • Dacia Duster 1.3 Turbo 150 Beygir Otomatik Vites 4×2 Comfort: 675.555 TL

  • Dacia Duster 1.3 Turbo Motor 150 Beygir 4×4 Comfort: 691.666 TL

Bu fiyatlar, ÖTV muafiyeti hakkından faydalanmak isteyen vatandaşlar için oldukça cazip seçenekler sunuyor. Özellikle ekonomik koşulların giderek zorlaştığı bir dönemde, bu avantajdan yararlanarak, daha uygun fiyatlarla kaliteli ve yeni bir araç sahibi olmak mümkün.

ÖTV Muafiyeti Nasıl Uygulanır?

ÖTV muafiyeti, asgari geçim şartlarını sağlayamayan vatandaşlar için devlet tarafından sunulan bir haktır. Bu muafiyetten yararlanabilmek için e-Devlet Kapısı üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yapılan başvurular sonucunda, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bireyler, belirlenen modellerde düşük maliyetlerle araç sahibi olabiliyor.

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