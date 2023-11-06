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TOGG, Citroen, Opel, Subaru, Volvo... 400 bin TL çılgın indirim! Kasım ayı fiyat listesi güncellendi!

Türkiye'de elektrikli araçların popülerliği, onların çevre dostu özellikleri ve düşük işletme maliyetleri sayesinde artmaya devam ediyor. Sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan bu yönelim, çeşitli markaların yeni modellerini Türkiye pazarına sunmalarını teşvik ediyor. Kasım 2023 tarihi itibarıyla, Türkiye'deki tüketicilere sunulan elektrikli araç modelleri ve bunların fiyatlandırmalarına dair güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 09:52 Güncelleme 06 Kasım 2023, 09:52
TOGG, Citroen, Opel, Subaru, Volvo... 400 bin TL çılgın indirim! Kasım ayı fiyat listesi güncellendi!

Türkiye'de elektrikli araçların popülaritesi giderek artarken birçok marka kasım ayına özel indirimlere başladı. Türkiye'deki elektrikli araç pazarı, çeşitli marka ve modellerin sunulmasıyla büyümeye devam ediyor. Tesla'nın fiyatlarına 400 bin TL'ye varan indirim sonrası araştırmalar hızlandı. İşte bazı popüler elektrikli araç modelleri ve tahmini fiyatları...

KASIM AYI ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATLARI

Dacia Spring Extreme 65 bg 310 km (şehir içi) 969.000 TL

LeapMotor T03 417 km (WLTP City) 995.000 TL

Fiat 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh 320 km 1.337.900 TL

Fiat 500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh 320 km 1.369.900 TL

Fiat 500e 500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh 320 km 1.401.900 TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 314 km 1.227.500 TL

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil 314 km 1.329.500 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 523 km 1.563.500 TL

MG ZS EV Luxury 440 km 1.649.000 TL

MG4 Comfort 125 kW 350 km 1.299.000 TL

MG4 Luxury 150 kW 435 km 1.499.000 TL

MG4 XPower 320kW 385 km 2.299.000 TL

MG Marvel R Luxury 132 kW 402 km 2.989.000 TL

MG Marvel R Performance 212 kW 370 km 3.699.000 TL

Tesla Model Y RWD 430 km 2.108.232 TL

Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 2.658.778 TL

Tesla Model Y AWD Performance 514 km 2.877.542 TL

Renault Zoe R135 (2023MY) 386 km 1.348.900 TL

Megane E-Tech %100 Elektrikli Techno 160 kW 450 km 1.499.000 TL

Megane E-Tech %100 Elektrikli Iconic 160 kW 450 km 1.599.000 TL

Hyundai Kona Elektrik 100 kW 305 km -

Hyundai Kona Elektrik 150 kW Progressive 484 km -

Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive 384 km 2.300.000 TL

Hyundai Ioniq 5 239 kW 4x4 Progressive 430 km 2.800.000 TL

Hyundai Ioniq 6 4x2 Progressive 111 kW 429 km 1.640.000 TL

Hyundai Ioniq 6 4x4 Progressive 239 kW 519 km 2.775.000 TL

Citroen e-C4 100 kW 350 km 1.428.900 TL

Citroen e-C4 115 kW 411 km -

Citroen e-C4X 100 kW 360 km 1.479.700 TL

Citroen e-C4X 115 kW 417 km -

Opel Corsa-e 100 kW Ultimate 350 km 1.226.900 TL

Opel Mokka-e 100 kW Ultimate 327 km 1.493.900 TL

Peugeot e-2008 115 kW GT 406 km 1.580.000 TL

Seres 3 120 kW (2022MY) 310 km 1.585.198 TL

Skywell ET5 150 kW Long Range Legend 489 km 1.655.000 TL

Skywell ET5 150 kW Long Range Exclusive 489 km 2.499.000 TL

MINI Cooper SE Inspired 135 kW 234 km 1.418.351 TL

Ford Mustang Mach-E 198 kW Standart Menzil 440 km 3.706.600 TL

Ford Mustang Mach-E 198 kW Standart Menzil 4x4 400 km 4.081.200 TL

Subaru Solterra e-Xtreme 160 kW 466 km 2.358.959 TL

Subaru Solterra e-Xclusive 160 kW 419 km 2.462.783 TL

Subaru Solterra e-Xcellent 160 kW 416 km 2.540.651 TL

Volvo XC40 Recharge P8 Single Motor Extended Range Ultimate 185 kW 567 km 2.417.368 TL

Volvo XC40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate 300 kW 499 km 2.809.706 TL

Volvo C40 Recharge P8 Single Motor Extended Range Ultimate 185 kW 578 km 2.632.859 TL

Volvo C40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate 300 kW 526 km 2.864.426 TL

Jaguar I-Pace R-DYNAMIC SE 294 kW 470 km 4.237.559 TL

Jaguar I-Pace R-DYNAMIC HSE 294 kW 470 km 4.703.435 TL

Voyah Free Standart Paket 500 km 5.093.265 TL

Voyah Free High Paket 500 km 5.264.488 TL

BMW i4 eDrive30 160 kW 590 km 3.252.300 TL

BMW i4 eDrive40 253 kW 590 km 4.482.000 TL

BMW i4 M50 405 kW 521 km 5.196.700 TL

BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 405 kW 590-626 km 8.846.800 TL

BMW i7 xDrive60 M Excellence 405 kW 590-626 km 9.111.400 TL

BMW iX3 eDrive20 120 kW 460 km 4.432.400 TL

BMW iX3 eDrive30 213 kW - 5.275.400 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Essence 243 kW 425 km 5.357.200 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Sport 243 kW 425 km 5.393.800 TL

BMW iX xDrive50 First Edition Sport 390 kW 633 km 6.097.100 TL

BMW iX1 X-Line 230 kW 440 km 3.018.400 TL

BMW iX1 M Sport 230 kW 440 km 3.067.000 TL

Mercedes EQA 250+ 140 kW 506 km 2.360.000 TL

Mercedes EQA 350 4MATIC 218 kW 422 km 2.830.000 TL

Mercedes EQB 250+ 140 kW 481 km 2.450.000 TL

Mercedes EQB 350 215 kW 407 km 2.950.000 TL

Mercedes EQC 400 300 kW 403 km 3.555.500 TL

Mercedes EQE 350 4MATIC 215 kW 559 km 3.741.500 TL

Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 460 kW 472 km 5.218.000 TL

Mercedes EQS 450 4MATIC 268 kW 579 km 5.327.500 TL

Mercedes EQS 580 4MATIC 385 kW 638 km 6.378.000 TL

Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ 490 kW 580 km 6.777.500 TL

Kia EV6 Prestige Long Range 170 kW 4x2 528 km 3.080.000 TL

Kia EV6 GT-Line Long Range 239 kW 4x4 506 km 3.450.000 TL

Kia EV6 GT Long Range 430 kW 4x4 424 km 3.800.000 TL

Kia Niro EV 150 kW Elegance 460 km 1.655.000 TL

Kia Niro EV 150 kW Prestige 460 km 2.400.000 TL

Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro 300kW 481–542 km 5.522.672 TL

Audi Q8 e-tron S-Line 55 Quattro 300kW 481–542 km 5.612.912 TL

Audi Q8 e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300kW 600 km 5.641.136 TL

Audi Q8 e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300kW 600 km 5.731.376 TL

Audi e-tron GT Quattro 350 kW 488 km 7.323.882 TL

Audi RS e-tron GT Quattro 440 kW 472 km 9.534.301 TL

TESLA FİYAT LİSTESİ!

Arkadan itiş Model Y 1.267.290 TL (tahmini fiyatlara göre ÖTV + KDV dahil fiyatı 2.387.468 TL)
Çift motorlu dört çeker Model Y Long Range 1.325.020 TL (ÖTV+KDV dahil tahmini fiyat 2.658.229 TL)
Çift motorlu dört çeker Model Y Performance 1.456.680 TL ( ÖTV+KDV dahil tahmini fiyat 2.806.412 TL)

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