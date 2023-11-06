TOGG, Citroen, Opel, Subaru, Volvo... 400 bin TL çılgın indirim! Kasım ayı fiyat listesi güncellendi!

Türkiye'de elektrikli araçların popülaritesi giderek artarken birçok marka kasım ayına özel indirimlere başladı. Türkiye'deki elektrikli araç pazarı, çeşitli marka ve modellerin sunulmasıyla büyümeye devam ediyor. Tesla'nın fiyatlarına 400 bin TL'ye varan indirim sonrası araştırmalar hızlandı. İşte bazı popüler elektrikli araç modelleri ve tahmini fiyatları...