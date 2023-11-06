TOGG, Citroen, Opel, Subaru, Volvo... 400 bin TL çılgın indirim! Kasım ayı fiyat listesi güncellendi!

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 314 km 1.227.500 TL
Togg T10X V2 RWD Standart Menzil 314 km 1.329.500 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 523 km 1.563.500 TL
MG ZS EV Luxury 440 km 1.649.000 TL
MG4 Comfort 125 kW 350 km 1.299.000 TL
MG4 Luxury 150 kW 435 km 1.499.000 TL
MG4 XPower 320kW 385 km 2.299.000 TL
MG Marvel R Luxury 132 kW 402 km 2.989.000 TL
MG Marvel R Performance 212 kW 370 km 3.699.000 TL
Tesla Model Y RWD 430 km 2.108.232 TL
Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 2.658.778 TL
Tesla Model Y AWD Performance 514 km 2.877.542 TL
Renault Zoe R135 (2023MY) 386 km 1.348.900 TL
Megane E-Tech %100 Elektrikli Techno 160 kW 450 km 1.499.000 TL
Megane E-Tech %100 Elektrikli Iconic 160 kW 450 km 1.599.000 TL
Hyundai Kona Elektrik 100 kW 305 km -
Hyundai Kona Elektrik 150 kW Progressive 484 km -
Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive 384 km 2.300.000 TL
Hyundai Ioniq 5 239 kW 4x4 Progressive 430 km 2.800.000 TL
Hyundai Ioniq 6 4x2 Progressive 111 kW 429 km 1.640.000 TL
Hyundai Ioniq 6 4x4 Progressive 239 kW 519 km 2.775.000 TL
Citroen e-C4 100 kW 350 km 1.428.900 TL
Citroen e-C4 115 kW 411 km -
Citroen e-C4X 100 kW 360 km 1.479.700 TL
Citroen e-C4X 115 kW 417 km -
Opel Corsa-e 100 kW Ultimate 350 km 1.226.900 TL
Opel Mokka-e 100 kW Ultimate 327 km 1.493.900 TL
Peugeot e-2008 115 kW GT 406 km 1.580.000 TL
Seres 3 120 kW (2022MY) 310 km 1.585.198 TL
Skywell ET5 150 kW Long Range Legend 489 km 1.655.000 TL
Skywell ET5 150 kW Long Range Exclusive 489 km 2.499.000 TL
MINI Cooper SE Inspired 135 kW 234 km 1.418.351 TL
Ford Mustang Mach-E 198 kW Standart Menzil 440 km 3.706.600 TL
Ford Mustang Mach-E 198 kW Standart Menzil 4x4 400 km 4.081.200 TL
Subaru Solterra e-Xtreme 160 kW 466 km 2.358.959 TL
Subaru Solterra e-Xclusive 160 kW 419 km 2.462.783 TL
Subaru Solterra e-Xcellent 160 kW 416 km 2.540.651 TL
Volvo XC40 Recharge P8 Single Motor Extended Range Ultimate 185 kW 567 km 2.417.368 TL
Volvo XC40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate 300 kW 499 km 2.809.706 TL
Volvo C40 Recharge P8 Single Motor Extended Range Ultimate 185 kW 578 km 2.632.859 TL
Volvo C40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate 300 kW 526 km 2.864.426 TL
Jaguar I-Pace R-DYNAMIC SE 294 kW 470 km 4.237.559 TL
Jaguar I-Pace R-DYNAMIC HSE 294 kW 470 km 4.703.435 TL
Voyah Free Standart Paket 500 km 5.093.265 TL
Voyah Free High Paket 500 km 5.264.488 TL
BMW i4 eDrive30 160 kW 590 km 3.252.300 TL
BMW i4 eDrive40 253 kW 590 km 4.482.000 TL
BMW i4 M50 405 kW 521 km 5.196.700 TL
BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 405 kW 590-626 km 8.846.800 TL
BMW i7 xDrive60 M Excellence 405 kW 590-626 km 9.111.400 TL
BMW iX3 eDrive20 120 kW 460 km 4.432.400 TL
BMW iX3 eDrive30 213 kW - 5.275.400 TL