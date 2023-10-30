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Toyota Corolla 180 bin TL ve Hyundai Tucson 140 bin TL düşürdü! Egea ve Clio fiyatına kapış kapış gidiyor!

Toyota Corolla ve Hyundai Tucson yaptığı kampanya ile gözde halinme geldi. 30 Ekim 2023 tarihli güncel fiyat listesine göz attığımızda bu popüler otomobilin cazip indirimlerle sunulduğunu görüyoruz.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 10:21 Güncelleme 30 Ekim 2023, 10:21
Toyota Corolla 180 bin TL ve Hyundai Tucson 140 bin TL düşürdü! Egea ve Clio fiyatına kapış kapış gidiyor!

Sıfır otomobil sahibi olma hayali, birçok insan için oldukça cazip olsa da yüksek fiyatlar nedeniyle ertelenebiliyor. Neyse ki, otomobil üreticileri zaman zaman özel indirim kampanyaları düzenleyerek bu hayali gerçeğe dönüştürme şansı sunuyorlar.

İşte Toyota Corolla'nın güncel fiyatları:

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Normal Fiyatı: 1.182.800 TL

Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.182.800 TL

Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı: 1.002.800 TL

Bu fiyatlarla Toyota Corolla, birçok Fiat Egea modelinden daha uygun bir seçenek sunuyor. Egea Easy donanımıyla karşılaştırıldığında, Toyota Corolla kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S

Normal Fiyatı: 1.299.000 TL

Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.299.000 TL

Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı: 1.149.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S

Normal Fiyatı: 1.378.550 TL

Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.378.550 TL

Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı: 1.228.550 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Normal Fiyatı: 1.461.900 TL

Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.461.900 TL

Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı: 1.311.900 TL

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S

Normal Fiyatı: 1.580.000 TL

Kredi Kampanyalı Fiyatı: 1.580.000 TL

Ekim Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı: 1.430.000 TL

Toyota Corolla'nın uygun fiyatları, otomobil tercihi yaparken dikkate alınması gereken bir seçenek haline getiriyor.

Hyundai Tucson ve İndirim Fırsatları

Hyundai Tucson, şık tasarımı ve güçlü performansıyla Türkiye'deki birçok otomobilseverin dikkatini çekiyor. 24 Ekim 2023 tarihli güncel Tucson fiyat listesine baktığımızda, bazı modellerde ciddi indirimler olduğunu görüyoruz.

İşte Hyundai Tucson'ın güncel fiyatları:

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort

Normal Fiyatı: 1.500.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 1.370.000 TL

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR

Normal Fiyatı: 1.630.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 1.490.000 TL

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line

Normal Fiyatı: 2.070.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 2.070.000 TL

Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime W/O SR

Normal Fiyatı: 1.575.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 1.435.000 TL

Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus

Normal Fiyatı: 2.030.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 2.030.000 TL

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus

Normal Fiyatı: 2.335.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev

Normal Fiyatı: 2.355.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 2.355.000 TL

Hyundai Tucson modellerindeki indirimler, otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenleri göz önünde bulundurarak büyük bir avantaj sunuyor.

Otomobil Tercihi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, birçok insanın daha uygun fiyatlı modellere yönelmesine neden oluyor. Ancak otomobil seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler bulunuyor. İşte bu faktörlerden bazıları:

Alınacak sıfır otomobilin teknik özellikleri iyice incelenmeli. Motor gücü, yakıt tüketimi, güvenlik özellikleri ve donanım seviyeleri dikkatlice değerlendirilmelidir. Bakım, onarım ve diğer satış sonrası hizmetler, otomobil seçiminde önemli bir rol oynar. Satış sonrası süreçlerin kolaylığı ve maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Alınacak otomobilin kullanım amacına ve ihtiyaçlara uygun olması çok önemlidir. Örneğin, aile için geniş bir iç mekan gerekiyorsa, bu faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı otomobil modelleri arasında fiyat performans değerlendirmesi yapmak önemlidir. Hangi modelin bütçenize en uygun olduğunu belirlemek için dikkatli bir karşılaştırma yapılmalıdır. Otomobil tercihi yaparken bu faktörleri göz önünde bulundurmak, uzun vadeli memnuniyet ve tasarruf sağlayabilir.

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