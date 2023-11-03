Bu listeye bakmadan geçme! Ekimde en çok satılan otomobil markaları... Fiat, Renault, Toyota ipi göğüsledi! Togg Tesla’yı solladı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022 yılı ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet oldu.





Ekimde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,5 büyüyerek 18 bin 756 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 15 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 13 bin 626 adetle Renault, 6 bin 871 satışla da Toyota takip etti.

Volkswagen 5 bin 549 satışla dördüncü ve Ford 5 bin 162 satışla beşinci sırada yer aldı.