2016 model HYUNDAI Tucson 149 bin TL, 2015 model Mercedes 650 bin TL! Yediemin %30 indirimli satışa başladı! 2. el otomobil alacaklara müjde!

Devlet, yedieminlerde bulunan ikinci el araçların satışlarına başlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamlı programla, vatandaşlara yüzde 30 daha uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunulacak. Hyundai, Honda, Mercedes, BMW, Citroen ve birçok marka otomobil uygun fiyatlarla satışa sunuldu. UYAP tarafından yayınlanan satılık ikinci el otomobil ilanları büyük ilgi çekti. İşte en uygun fiyatlı araç fiyatları...