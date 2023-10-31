2016 model HYUNDAI Tucson 149 bin TL, 2015 model Mercedes 650 bin TL! Yediemin %30 indirimli satışa başladı! 2. el otomobil alacaklara müjde!

Devlet, yedieminlerde bulunan ikinci el araçların satışlarına başlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamlı programla, vatandaşlara yüzde 30 daha uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunulacak. Hyundai, Honda, Mercedes, BMW, Citroen ve birçok marka otomobil uygun fiyatlarla satışa sunuldu. UYAP tarafından yayınlanan satılık ikinci el otomobil ilanları büyük ilgi çekti. İşte en uygun fiyatlı araç fiyatları...
Türkiye'de yedieminlerinde tutulan yüz binin üzerinde aracın satışı için son günlere girildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu önemli gelişmeyi açıklarken Yediemin'deki araçların 1 Kasım tarihinden itibaren ihale yoluyla satılacağını belirtti. İşte UYAP tarafından satışa konulan otomobil ilanları....
149 BİN TL'YE HYUNDAI TUCSON
Muhammen Bedel : 149.000,00 TL
Teminat Miktarı : 14.900,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 13:36
Artırma Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 13:36
İhale Yeri : Bu ihale elektronik ortamda sonuçlanacaktır
2015 MODEL RENAULT 250 BİN TL