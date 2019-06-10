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  • 11.06.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 09:23

40 bin liraya alınacak otomobil markaları hangileri - İşte en ucuz arabalar

40 bin liraya alınacak otomobil markaları hangileri - İşte en ucuz arabalar. 2019 yılının başında başlayan otomobil kampanyaları hala sürüyor. Binlerce kişi "Bayram öncesi güncel otomobil fiyatları" aramasını yapıyor. Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle araçların fiyatlarında düşüş nedeniyle araba alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin. Otomobil satışları, 2019 yılı ilk dört ayında geçen yıla göre %47,45 oranında azalarak 93.228 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 177.418 adet satış yaşanmıştı.

Ramazan Bayramı öncesinde hareketlenen ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.
Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bayram tatili sonrası otomobil piyasası da hareketlendi. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. Pazara ilgi büyük hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. İşte sahibinden satılık 40 bin liraya alınacak otomobil markaları hangileri? İşte en ucuz ikinci el arabalar

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