Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor. Arabasıyla tatile, memleketine veya başka yerlere gitmek isteyen birçok insan var.
Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor. Arabasıyla tatile, memleketine veya başka yerlere gitmek isteyen birçok insan var.
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