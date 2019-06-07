Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. 20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı.
Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. 20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı.
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