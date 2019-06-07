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  • 07.06.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 11:38

'da otomobil tamircisi , marka otomobilini kamyonete çevirerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi

'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi (43), çıraklık hayalim dediği 86 model marka otomobilini kamyonete çevirdi. Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir, "Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.



Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. 20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı.

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