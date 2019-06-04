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  • 04.06.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 16:27

en ucuz sıfır ve ayı belli oldu

Döviz kurlarındaki yükseliş ve faiz oranlarındaki artışla birlikte otomobil fiyatları adeta tavan yaptı. Sonrasında gelen indirimleriyle fiyatların ateşi biraz söndürülmüş olsa da yüksek faiz oranlarından ötürü pazarda beklenen rahatlama henüz gerçekleşemedi. Peki bugün sıfır otomobil satın almak isteyen birisi minimum kaç bin Türk Lirası’nı gözden çıkarmalı? Bu yazımızda en ucuz benzinli otomobiller listesi ile karşınızdayız. Peki En ucuz sıfır ve arabalar ile ÖTV indirimi sahibinden hangileri? Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en ucuz benzinli otomobiller listesi ile başbaşa bırakalım.

Sahibinden en ucuz sıfır ve ikinci el arabalar hangileri 2019 Haziran ayı 90 bin altı sıfır otomobil markaları belli oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,97 azalarak 119 bin adet olarak gerçekleşirken, otomobil firmaları ise satışlarda yaşanan gerilemenin önüne geçmek için ÖTV ve hurda teşviklerinin de yer aldığı mayıs ayı kampanyalarını devreye aldı. Sahibinden en ucuz sıfır otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ÖTV indirimi ile birlikte soluğu otomobil bayileri önünde alıyor. İşte sahibinden en ucuz sıfır otomobiller... Bu arada Ramazan Bayramı öncesinde 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı.

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